Κρήτη: Νεκρός οδηγός αγροτικού - Τι εξετάζει η Αστυνομία

Έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένας 72χρονος άνδρας βρίσκεται σε εξέλιξη στον Μυλοπόταμο. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής 31 Μαΐου, σε αγροτικό δρόμο ανάμεσα σε Γαράζο και Φαράτσι, μέσα στο αγροτικό όχημα που οδηγούσε, το οποίο είχε εκτραπεί της πορείας του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου τριών μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 72χρονος είχε θεαθεί την προηγούμενη ημέρα σε καφενείο της περιοχής και αποχώρησε οδηγώντας με κατεύθυνση προς το Φαράτσι. Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Το όχημα και τον ίδιο εντόπισε την επόμενη ημέρα συγχωριανός του, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές, όμως ήταν ήδη αργά.

Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστο αν πρόκειται για τροχαίο δυστύχημα ή αν ο 72χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο τιμόνι, γεγονός που ενδεχομένως οδήγησε στην εκτροπή του οχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Στο ΠΑΓΝΗ ο 11χρονος που βρεθηκε στο κενό από μεγάλο υψος

Ηράκλειο: Η ακρίβεια αλλάζει την καθημερινότητα - Στα ύψη καύσιμα, ενοίκια και βασικά αγαθά

Κρήτη: Πάνω από ένα κιλό κοκαϊνης, χασίς, όπλα και συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ (εικόνες)