Ηράκλειο και Χανιά στις πρώτες θέσεις της οικοδομικής δραστηριότητας

Έντονη οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να καταγράφεται στην Κρήτη, με τα Χανιά και το Ηράκλειο να συγκαταλέγονται στις περιοχές με τη μεγαλύτερη νέα δόμηση στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, τα Χανιά ξεπέρασαν τα 100 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα νέας δόμησης, διατηρώντας τα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, ενώ το Ηράκλειο παρέμεινε στις πρώτες θέσεις πανελλαδικά , παρά τη σημαντική μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας κατά περίπου 32% σε σχέση με το 2024.

Σε επίπεδο περιφερειών, η Κρήτη συνεχίζει να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη οικοδομική ανάπτυξη της χώρας, ακολουθώντας την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για το νησί, τόσο στον οικιστικό όσο και στον τουριστικό τομέα, παρά τη συνολική επιβράδυνση που καταγράφεται φέτος στην έκδοση νέων οικοδομικών αδειών πανελλαδικά.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Αντοχές δείχνει ο τουρισμός εν μέσω αβεβαιότητας – Στήριγμα οι νέες αγορές και το αεροδρόμιο στο Καστέλι

Κρήτη: Στη φυλακή το ζευγάρι για την κακοποίηση της 3χρονης στα Χανιά

Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή ο ένας από τους δύο λογιστές - Ελεύθεροι οι υπόλοιποι 9