Ζουγανέλης: «Στην Ελλάδα δεν με έχουν πάρει πολύ σοβαρά, ενώ διαπρέπω σε Ευρώπη και Αμερική»

Ο Γιάννης Ζουγανέλης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων για την καριέρα του .

«Ήμουν υποψήφιος σε Grammy, με την εισήγηση του Βαγγέλη Παπαθανασίου για τα σύγχρονα, για το Greek Figures. Και πέρασα στα πολύ ψηλά γράμματα. Και όταν έγινε μια μετάδοση πολύ τιμητική για μένα και για την ελληνική κουλτούρα στο CNN, επειδή ήταν τέσσερις η ώρα τα ξημερώματα, δεν το αναμεταδώσαν εδώ. Αυτό μου κοστίζει, που δεν με παίρνουν στα σοβαρά για πράγματα που κάποιοι άλλοι μπορεί να προβάλλονται και δεν έχουν την ευρύτητα της μουσικότητάς τους».

«Είναι πολύ δύσκολο να ισορροπεί κανείς στην υποκριτική και στο τραγούδι. Δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί ο κόσμος –εγώ βέβαια το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές– σε θέλει σε ένα, δεν σε θέλει σε πολλά. Ας πούμε, εγώ νιώθω ότι εδώ δεν με έχουν πάρει πολύ στα σοβαρά, ενώ ας πούμε διαπρέπω σε εκδόσεις και επικοινωνία στην Ευρώπη τελευταία και στην Αμερική», σημειώνει

