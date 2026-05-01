Χαραλαμπίδης: "Έμεινα δύο χρόνια άνεργος, όταν έκανα τον «Καλημέρη», με θεώρησαν ηθοποιό – χαβαλέ"

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης παραχώρησε συνέντευξη στο Τύπος Tv μετά τη συμμετοχή του στη σειρά «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» το 1999 και αποκάλυψε πως έμεινε άνεργος για δύο χρόνια.

«Για να κάνω μυθοπλασία, πρέπει να μου προτείνουν κάτι. Δεν μου προτείνεται. Φέτος, έχω πολύ καλές προτάσεις. Έχω περάσει δεκαετίες με μηδέν προτάσεις. Για να γίνει μια πολύ καλή δουλειά θέλει ταλέντο και από τους παραγωγούς. Όταν έκανα τον “Καλημέρη”, μετά έμεινα δυο χρόνια άνεργος. Γιατί με θεώρησαν ηθοποιό – χαβαλέ», επισήμανε ο ηθοποιός.

«Το δέχομαι γιατί, αν δεν το δεχθώ, θα μείνω τελείως απ’ έξω. Επαναλαμβάνω, ταλέντο πρέπει να έχουν και εκείνοι που επιλέγουν ποιοι θα παίξουν σε σειρές. Κάνουν κάστινγκ και είναι τόσο αυτονόητο ποιος θα παίξει. Δεν υπάρχει μια έκπληξη, να καθίσει ο τηλεθεατής να δει κάτι άλλο. Και το κακό είναι πως δεν κάνουν τηλεθέαση και μετά αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό», κατέληξε.

