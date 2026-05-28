Φουρέιρα: «Στην πρώτη συναυλία μετά την εγκυμοσύνη έκλαιγα στο καμαρίνι, φώναζα και δεν μπορούσα να με διαχειριστώ»

Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε για τη μητρότητα και για τον μικρό Ερμή, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν επέστρεψε στις live εμφανίσεις της, μόλις τρεις μήνες μετά τη γέννα.

«Είμαι στην πρώτη συναυλία μετά την εγκυμοσύνη μου. Ήμουν τρεις μήνες που είχα γεννήσει, οι ορμόνες μου ήτανε στον εγκέφαλο. Έκλαιγα πάρα πολύ στο καμαρίνι, φώναζα, δεν μπορούσα να διαχειριστώ τον εαυτό μου.

Όταν αυτό συμβαίνει και ο συνεργάτης σου δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το καταλάβει ή να το συνειδητοποιήσει, να είναι εκεί ήρεμος μαζί σου, για μένα είναι πολύ δύσκολο να συνεργαστώ με έναν άνθρωπο που δεν καταλαβαίνει… Πρέπει να είναι μαζί μου σε όλα, και στα καλά αλλά και στις δύσκολες στιγμές. Και εννοείται πως υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καλοί συνεργάτες», είπε αρχικά η Ελένη Φουρέιρα.

Και συμπλήρωσε: «Δηλαδή, θα μπορούσα κι εγώ να μην ήμουν καλός συνεργάτης και να φέρομαι απαίσια. Όμως, εγώ τους σέβομαι και τους αγαπάω όλους τους συνεργάτες μου, τους έχω σαν οικογένεια».

Διαβάστε επίσης

Η Βάνα Μπάρμπα υποδύθηκε τη Μήδεια πρόσφυγας στο ιστορικό Palazzo di Barolo

Στανίση: "Πήγα μέχρι τη Β’ Δημοτικού, δεν ξέρω πολλά γράμματα αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν έχω αξίες"