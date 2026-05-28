ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 21:29
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Τένις: «Κατάρρευση» και πρόωρος αποκλεισμός του Σίνερ
clock 18:26 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η ζέστη και η υγρασία που επικρατούν στο Παρίσι οδήγησαν σε μία κολοσσιαία έκπληξη στο Ρολάν Γκαρός, όπου το απόλυτο φαβορί του απλού ανδρών, ο Γιανίκ Σίνερ, «κατέρρευσε» και αποκλείστηκε στον 2ο γύρο από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Τσερούντολο (Νο 56 στην παγκόσμια κατάταξη). Ο Ιταλός τενίστας κέρδισε εύκολα τα πρώτα δύο σετ και προηγήθηκε 5-1 στο τρίτο, αλλά από εκεί και πέρα εμφάνισε συμπτώματα έντονης αδιαθεσίας και έμοιαζε σαν να μην υπάρχει καν στο κεντρικό κορτ! Είναι χαρακτηριστικό ότι ο επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης, που ήταν αήττητος από τον Φεβρουάριο σε 30 διαδοχικούς αγώνες, έχασε τέσσερα συνεχόμενα γκέιμ χωρίς να πάρει ούτε πόντο (!) και, παρά τα ιατρικά τάιμ-άουτ που πήρε, δεν μπόρεσε να επανέλθει ποτέ επί της ουσίας. Ο 24χρονος Τσερούντολο, ο οποίος δεν είχε φτάσει ποτέ στην ως τώρα καριέρα του στον 3ο γύρο ενός τουρνουά γκραν σλαμ, δεν άφησε την ευκαιρία να περάσει αναξιοποίητη και έφτασε στον απροσδόκητο θρίαμβο με 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

Τένις
