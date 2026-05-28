ΔΕΥΑΗ: Διακοπή υδροδότησης σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου λόγω βλάβης σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό

Η ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά(θραύση) που έχει προκληθεί στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Κνωσσού πραγματοποίησε διακοπή της υδροδότησης στον Άγιο Ιωάννη και τη Φιλοθέη καθώς και σε τμήματα των Μεσαμπελιών και της Ηλιούπολης (Ανατολικά του ρέματος Ερυθραίας).

Συνεργεία της ΔΕΥΑΗ εργάζονται για την αποκατάσταση της ζημιάς η οποία αναμένεται απόψε τις βραδινές ώρες.







Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά, καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

