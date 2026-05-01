Γη της Ελιάς: Ο Κωνσταντίνος πιέζει την Ισμήνη να προχωρήσουν σε συναινετικό διαζύγιο

Τι θα δούμε απόψε στη Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 129ο: Ο Λυκούργος μαθαίνει ότι η Χάιδω έχει πάει να μείνει με τη Βασιλική και τον Στέφανο και θυμώνει ακόμα περισσότερο. Η Αλεξάνδρα βρίσκεται συνεχώς προ εκπλήξεως και δεν μπορεί να πιστέψει ότι η Χριστιάνα μπορεί να διατηρεί ερωτική σχέση με τον Αντώνη. Οι αμφιβολίες την κυριεύουν κι έτσι αποφασίζει να πάει στη Μάνη. Η Ισμήνη θέλει να οδηγήσει το διαζύγιο σε αντιδικία, ενώ η Φρύνη και ο Κωνσταντίνος κάνουν μια συμφωνία για το μέλλον τους. Ο Στάθης εξακολουθεί να βασανίζεται από την πίεση για τις εξετάσεις που δεν θέλει να κάνει, ενώ η Ερωφίλη εκλαμβάνει τη δυσφορία του σαν αδιαφορία προς την ίδια. Ο Μιχάλης και η Ισμήνη βρίσκουν μία ακόμη αφορμή για να τσακωθούν. Η Μαργαρίτα πηγαίνει στην ταβέρνα για να βρει την Αναστασία και να της μιλήσει, αλλά η αντίδραση της Αναστασίας δεν είναι η αναμενόμενη.

