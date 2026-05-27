ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 18:27
Τουμασάτου: «Η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει πολιτική υπόσταση, δεν θα με πείσει ποτέ»
clock 18:00 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε η Μαριάννα Τουμασάτου και μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη Μαρία Καρυστιανού.

«Για τα Τέμπη έχω εκφράσει και πάντα θα τη σέβομαι και θα την εκτιμώ και θα λέω ότι οι αγώνες που έχει δώσει για τα Τέμπη είναι σημαντικοί, είναι σπουδαίοι, έχει κάνει ό,τι καλύτερο γινόταν. Τα έβαλε με θεριά. Σε αυτό υποκλίνομαι», είπε η Μαριάννα Τουμασάτου.

 «Αλλά σαν πολιτικό πρόσωπο δεν θα με πείσει ποτέ. Δεν θεωρώ ότι έχει καμία… τώρα δεν ξέρω, δεν μου έρχεται η λέξη, συγχωρέστε με αυτή που θα πω, πολιτική υπόσταση. Δεν θεωρώ ότι έχει».

