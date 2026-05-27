Καλοκαιρινός: Στα εγκαίνια της έκθεσης Κρασάκη - Η Αρχαία Ελλάδα οκτώ πρωτοπόρων φωτογράφων

Στα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Γραφή από Φως-Συλλογή Κρασάκη. Η Αρχαία Ελλάδα οκτώ πρωτοπόρων φωτογράφων» που πραγματοποιήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγενίου, του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Βουλευτή Λευτέρη Αυγενάκη, της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Ρένας Παπαδάκη, στελεχών της Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων Φορέων, εικαστικών και πλήθους κόσμου, παρέστη ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άση Λυγερού.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός στο χαιρετισμό του ευχαρίστησε τον συλλέκτη Μιχάλη Κρασάκη και τη σύζυγό του για την προσφορά τους στην τέχνη, συνεχάρη τους οργανωτές και θέλοντας να προσδώσει μια άλλη διάσταση στην έκθεση συνέδεσε συνειρμικά τον τίτλο της έκθεσης «Γραφή από Φως» με το ποίημα του Νικήτα Ράντου «Γραφή και Φως»: «Σε κόσμους από χιλιετηρίδες σκοτωμένους, θυμήθηκα την τυραννική τελειότητα της ομορφιάς της. Φαιστό, Κνωσσό ονομάζονται τα μέρη που με μαγέψανε. Τα ερείπια αυτά οδηγούνε καλοφτιαγμένη φαντασία σε τελειότητες όχι λιγότερο τυραννικές. Θεομηνίες, επιδρομές, καινούργιες ομορφιές, φανήκανε ανίκανα να σβήσουν εντελώς όσα αρχικά τόσο καλά είχαν χαραχθεί»

Καλωσορίζοντας την Υπουργό Πολιτισμού στο Ηράκλειο, ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξήρε στο σημαντικό επίτευγμα της εγγραφής στον Κατάλογο Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO της Κνωσού και των άλλων Μινωικών Ανακτόρων, αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς και συνέργειας του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και άλλων Δήμων και αναφέρθηκε και στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) για την ανάδειξη, την προστασία και την αξιοποίηση των Ενετικών Τειχών και των Νεωρίων, τονίζοντας: «Η Προγραμματική Σύμβαση αποτελούσε έναν στόχο ο οποίος χωρίς την συμπαράσταση, την καθοδήγηση της Υπουργού Πολιτισμού και τη συνέργεια της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη Κρήτης, δεν θα είχαμε πραγματοποιήσει, για να βρεθούμε σε αυτήν την αφετηρία που δημιουργεί προϋποθέσεις για να αλλάξει τις συνθήκες ζωής αλλά και την εικόνα της πόλης. Η επιστροφή των Τειχών, η ένταξη στην καθημερινότητα, τα έργα προστασίας σε ένα ευρύτατο φάσμα προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης αυτού του μοναδικού μνημειακού συνόλου, που είναι το προμαχωνικό σύστημα της Candia, είναι μια τεράστια ευκαιρία, μια τεράστια πρόκληση. Θέλω, να επαναλάβω την δέσμευσή μας να σταθούμε στο ύψος αυτής της πρόκλησης και να αλλάξουμε τα δεδομένα στο Ηράκλειο με αυτή την αφετηρία. Αυτή η Προγραμματική Σύμβαση συναρθρώνεται με την στρατηγική μας, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Είναι δύο συναρθρωμένες συμπληρωματικές στρατηγικές».

Στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου με το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και τον Πρόεδρό του Ιωακείμ Γρυσπολάκης, λέγοντας: «Η στρατηγική της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου είναι η μοναδική στην Κρήτη που έχει ως πρώτο πυλώνα τον Πολιτισμό. Θεωρούμε ότι πραγματικά ο πολιτισμός όπως μπορούμε να τον αντιληφθούμε, όπως έχουμε τις προϋποθέσεις να τον καλλιεργήσουμε αποτελεί πολύ βασική συνιστώσα για την ζωή όλων των ανθρώπων στο αστικό και στο ημιαστικό περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο και με αυτό το πνεύμα συνεργήσαμε στο πλαίσιο μιας Προγραμματικής Σύμβασης και με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την αναθεώρηση και την τροποποίηση του σχεδίου πόλης η οποία έχει πραγματοποιηθεί για το κτίριο του ΕΟΤ. Ο φάκελος θα υποβληθεί μέσα στον Ιούνιο στο Υπουργείο Πολιτισμού και θέλω να επαναλάβω ότι είμαστε εδώ και είμαστε στο πλευρό του Αρχαιολογικού Μουσείου που θεωρούμε ότι είναι πολύτιμο συστατικό της πόλης αυτής για οποιαδήποτε δράση ανάπτυξης και βελτίωσης συμπεριλαμβανομένων των κτιριακών υποδομών».

