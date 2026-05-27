Ηράκλειο: Ηχηρό μήνυμα κατά της έμφυλης βίας από το ΠΑΣΟΚ

Η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μία από τις πιο σκοτεινές και επίμονες κοινωνικές πληγές της εποχής μας. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε περιστατικά που αποδεικνύουν ότι το φαινόμενο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις με την κοινωνία να παρακολουθεί εμβρόντητη. Πίσω από κάθε περιστατικό όμως, υπάρχει ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένα παιδί, μια οικογένεια που βιώνει φόβο, σιωπή και κακοποίηση. Και γι’ αυτό η συζήτηση για την έμφυλη βία δεν μπορεί να ανοίγει μόνο όταν ένα περιστατικό έρχεται στην επικαιρότητα. Οφείλει να είναι συνεχής, ουσιαστική και να συνοδεύεται από δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης, προστασίας και στήριξης των θυμάτων.

Αυτή ακριβώς ήταν και η στόχευση της χθεσινής εκδήλωσης: να φωτιστούν όλες οι πτυχές του φαινομένου — η αστυνομική, η νομική, η ψυχοκοινωνική και η πολιτική — μέσα από τις παρεμβάσεις ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισής του.

Στην αρχή της εκδήλωσης, τον λόγο έλαβαν για χαιρετισμό η πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου κ. Μαίρη Παχιαδάκη, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Κατερίνα Κοσμαδάκη και οι βουλευτές Ηρακλείου Ελένη Βατσινά και Φραγκίσκος Παρασύρης.

Image

Στην συνέχεια ακολούθησαν οι εισηγήσεις:

Η κα Δήμητρα Λιάπη, επικεφαλής του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α΄ Α.Τ. Ηρακλείου, ανέλυσε την πτυχή του φαινομένου από την αστυνομική πλευρά και την πολύ σημαντική δράση και λειτουργία των γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας.

Η κα Ελένη Γερακάκη, στέλεχος υποστήριξης επιζωσών του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου, παρουσίασε την πολύχρονη και ανεκτίμητη προσφορά του Συνδέσμου στην υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών που έχουν υποστεί

κακοποίηση και επεσήμανε ενδελεχώς τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του φαινομένου και τις επιδράσεις στην ψυχοσύνθεση θυμάτων και θυτών αλλά και στην ίδια την κοινωνία.

Image

Η κα Ελένη Πατσάκη, δικηγόρος Ηρακλείου, ανέπτυξε εμπεριστατωμένα την νομική διάσταση του φαινομένου, την νομική αρωγή που προσφέρει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου στα θύματα κακοποίησης αλλά και το σημερινό νομικό πλαίσιο που περιβάλλει την έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία.

Τέλος, η κα Μαρία Δαφέρμου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής και πρώην γραμματέας ισότητας του κινήματος, ανέπτυξε τις θέσεις και τις πολιτικές δράσεις που έχει αναλάβει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της έμφυλης βίας. Κατέθεσε, επίσης, στην εισήγησή της και προτάσεις πάνω στην αδήριτη ανάγκη ο ρόλος της πολιτείας στην αντιμετώπιση του φαινομένου να είναι πολύ πιο συνεκτικός και αποτελεσματικός.

Eυχαριστούμε θερμά όλους τους φορείς και τις ομιλήτριες που συμμετείχαν στην εκδήλωσή μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: