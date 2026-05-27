Δήμος Βιάννου: Μεγάλη επιτυχία της δράσης πρώτων βοηθειών σε παιδιά και εφήβους

Μια σημαντική δράση για την προώθηση της βοήθειας σε παιδιά, βρέφη και εφήβους πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25/05/2026 στο Πνευματικό Κέντρο «Περικλής Βλαχάκης», από το Δήμο Βιάννου και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βιάννου.

Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με τη συμμετοχή γονέων, εκπαιδευτικών και πολιτών που έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την ενημέρωση και την εκπαίδευση γύρω από ζητήματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Η δράση ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης, της σωστής ενημέρωσης και της άμεσης βοήθειας σε περιστατικά που αφορούν βρέφη, παιδιά και εφήβους, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές στους συμμετέχοντες.

Οι διοργανωτές ευχαριστούν «θερμά» την κ Έφη Ταβλαδάκη, Παιδίατρο – Εντατικολόγο MD, PhD, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., για την άρτια οργάνωση και την πολύτιμη προσφορά της στη δράση, καθώς και τον κ. Ιωάννη Αγγουριδάκη, Παιδίατρο, για τη σημαντική συμβολή και συμμετοχή του.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στο Πνευματικό Κέντρο «Περικλής Βλαχάκης» για την ευγενική παραχώρηση του χώρου και τη στήριξη της προσπάθειας αυτής.

Σημειώνεται ότι η δράση πραγματοποιήθηκε σε εθελοντική βάση από την APLS CRETE, στην οποία αξίζουν επίσης συγχαρητήρια για την πολύτιμη κοινωνική προσφορά και τη συμβολή της στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμος Βιάννου και το Κέντρο Κοινότητας θα συνεχίσουν να στηρίζουν και να προωθούν δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και προστασίας παιδιών και οικογενειών, καθώς η ενημέρωση, η πρόληψη και η γνώση αποτελούν πολύτιμα εφόδια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς.

