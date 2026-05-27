Μητσοτάκης για κόμμα Τσίπρα: "Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη"

Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα άφησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δημόσια συζήτηση για την Υγεία.

Παράλληλα, άφησε σαφείς αποστάσεις από τη Μαρία Καρυστιανού με αναφορά στο δίλλημα «σταθερότητα ή κατακερματισμός».

Μητσοτάκης για Τσίπρα



Ο πρωθυπουργός, σχολιάζοντας την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία «Ελ.Α.Σ.», ανέφερε με εμφανή ειρωνική διάθεση ότι «φανταζόμουν ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο τον Ελ.Α.Σ.».





Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, με νέα κόμματα, συνεχείς ανακατατάξεις και μεγάλη αναταραχή, κυρίως στον χώρο της Αριστεράς. Σημείωσε μάλιστα ότι η πολυδιάσπαση έχει ξεπεράσει ακόμη και τις προσδοκίες στελεχών της κυβέρνησης που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο κοινός τόπος όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι «να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός», υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική πρόταση.Τόνισε ότι το βασικό πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι πως ανακυκλώνει τα εσωτερικά της ζητήματα, ενώ η κυβέρνηση -όπως είπε- διαθέτει σχέδιο για την επόμενη ημέρα, παρά τα προβλήματα και τα λάθη που αναγνωρίζει ότι υπάρχουν.

