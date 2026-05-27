Κρήτη: Βγήκαν στους δρόμους για την κατάρρευση της Δημόσιας Υγείας

Με ικανοποιητική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ηράκλειο η παγκρήτια πανυγειονομική κινητοποίηση, με εργαζόμενους από νοσοκομεία, κέντρα υγείας και δημόσιες δομές υγείας όλης της Κρήτης να διαμαρτύρονται για τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας και τη συνεχή πίεση που δέχεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την πύλη του Βενιζελείου Νοσοκομείου και στη συνέχεια ακολούθησε πορεία προς το κέντρο της πόλης και την Πλατεία Ελευθερίας, με τη συμμετοχή σωματείων, συνδικάτων και πολιτών που εξέφρασαν τη στήριξή τους στα αιτήματα των υγειονομικών.

Οι εργαζόμενοι έκαναν λόγο για νοσοκομεία που λειτουργούν στα όρια, με μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, κενές οργανικές θέσεις, συνεχείς μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτών και δυσκολίες ακόμη και στην κάλυψη βασικών εφημεριών, ιδιαίτερα ενόψει της αυξημένης ζήτησης της τουριστικής περιόδου. Όπως τόνισαν, αρκετά τμήματα και κλινικές λειτουργούν οριακά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφονται σημαντικά λειτουργικά κενά.

Στην κινητοποίηση παρενέβη και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη υπογράμμισε ότι πολλά περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας έχουν υποβαθμιστεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να λειτουργούν πλέον ως κέντρα υγείας ή και σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεγάλη έρευνα της Ομοσπονδίας που, όπως είπε, αποτυπώνει με σαφήνεια την τραγική κατάσταση στο ΕΣΥ, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση ενίσχυση του συστήματος.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη λήψης ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με αιχμή κυρίως τις οικονομικές απολαβές, τονίζοντας ότι απαιτείται αύξηση μισθών και συνολική αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, προκειμένου να ανακοπεί η συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του συστήματος.

Οι υγειονομικοί από την πλευρά τους ζήτησαν άμεσες μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας και σταθερά μέτρα στήριξης του ΕΣΥ, προειδοποιώντας ότι χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις η κατάσταση θα επιδεινωθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες, ιδιαίτερα μέσα στην τουριστική περίοδο.

