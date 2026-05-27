Ηράκλειο: Πορεία και συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο από τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Με μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας κορυφώνονται στις 24 Ιουνίου οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισιτισμό, καθώς το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου συμμετέχει δυναμικά στην Πανελλαδική Κλαδική Απεργία που έχει προκηρυχθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού.

Η προσυγκέντρωση των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα γίνει η κεντρική συγκέντρωση της κινητοποίησης. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν νέα μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του νομού Ηρακλείου.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται ζητήματα που αφορούν τόσο τις συνθήκες εργασίας όσο και την οικονομική επιβίωση χιλιάδων εποχικών εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, ζητούν επέκταση της χρονικής διάρκειας του ταμείου ανεργίας, κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας, αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, να μην φορολογείται το επίδομα ανεργίας, επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετία και επαναφορά των Βαρέων και Ανθυγιεινών Ενσήμων.

Σε σχετική ανακοίνωση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου αναφέρονται τα εξής:

Το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου συμμετέχει δυναμικά στην Πανελλαδική Κλαδική Απεργία του τουρισμού και επισιτισμού που έχει προκηρυχθεί για τις 24 Ιουνίου 2026 , μετά και την ομόφωνη απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού – Τουρισμού.

Προσυγκέντρωση των εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 10.00 πμ στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, στην συνέχεια θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου όπου θα πραγματοποιηθεί η κύρια συγκέντρωση. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία σε τουριστικές περιοχές του Νομού Ηρακλείου.

Οι εργαζόμενοι του τουρισμού και του επισιτισμού διεκδικούμε:

Επέκταση της χρονικής διάρκειας του ταμείου ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους

Κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας

Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ

Να μην φορολογείται το επίδομα ανεργίας

Επαναφορά του εφάπαξ στην 20ετία

Επαναφορά των ΒΑΕ

Ουσιαστική στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών

Καλύτερες συνθήκες εργασίας στους χώρους δουλειάς

Πραγματική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Ο κλάδος του τουρισμού συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία με τεράστια κερδοφορία για τις επιχειρήσεις, την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι εξακολουθούν να εργάζονται κάτω από εξαντλητικές συνθήκες, με ανασφάλεια και σοβαρά προβλήματα επιβίωσης κατά τους χειμερινούς μήνες.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά στην απεργία και στις κινητοποιήσεις, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους ανθρώπους του.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Στάση αναμονής από τους κτηνοτρόφους - Δεν αποκλείουν νέες κινητοποιήσεις

Κρήτη - κακοποίηση 3χρονης: Τα αναπάντητα ερωτήματα και το βαρύ παρελθόν του 26χρονου

Ηράκλειο: Στην Εντατική η 28χρονη μετά το ατύχημα με το ηλεκτρικό πατίνι