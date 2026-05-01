ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 23:10
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Κολιανδρή: «Δεν το λέω με καμάρι αλλά έχω ψάξει το κινητό του Χρήστου»
λουλης
clock 13:00 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Έμιλυ Κολιανδρή μίλησε στην εκπομπή Happy Day και  αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έχει μπει στη διαδικασία να ψάξει το κινητό του συζύγου της, Χρήστου Λούλη.

«Ναι, ζηλεύω αρκετά. Δεν κάνω μεγάλες κινηματογραφικές σκηνές ζήλειας αλλά ζηλεύω αρκετά. Έχω ψάξει και κινητό, τα ‘χω κάνει όλα. Είναι και πολύ εύκολο πια, έτσι όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα, να μπεις σε αυτούς τους πειρασμούς. Δεν το λέω με καμάρι, αλλά είναι εύκολο να σου συμβεί», είπε η ηθοποιός.



«Η ζήλεια και ο θαυμασμός είναι βασικά συστατικά μιας σχέσης, ειδικά όταν είναι και πολύχρονη», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης 

Σμαραγδής: "Ταυτίζομαι πιο πολύ με τον Κολοκοτρώνη"

Παντελής Παντελίδης: Ο αδελφός του θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Χρήστος Λούλης Σύζυγος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis