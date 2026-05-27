ΑΑΔΕ: "Σαφάρι" το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος σε τουριστικές περιοχές

Μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές της χώρας, ξεκινούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με «όπλα» την τεχνητή νοημοσύνη, τα drones και ελέγχους-εξπρές μέσω tablet, προγραμματίζοντας περισσότερους από 50.000 ελέγχους.

Από το σύνολο των περίπου 50.000 φορολογικών ελέγχων, που προβλέπει ο κεντρικός σχεδιασμός της ΑΑΔΕ, τουλάχιστον οι μισοί αφορούν σε επιτόπιους ελέγχους.

Για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, οι στόχοι έχουν επιλεγεί βάσει risk analysis, με τη βοήθεια αλγορίθμου Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην ΑΑΔΕ, με στοιχεία από πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοσης ΦΠΑ ανά κλάδο όπως προκύπτουν από το myData κ.λ.π.

Πολύτιμο «εργαλείο» αποτελεί και η «μαύρη» λίστα των παραβατών, που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο και στόχος είναι με τον επανέλεγχο αυτών των περιπτώσεων να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση.

Εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επί πληρωμή, ημερόπλοια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλύματα παντός τύπου είναι οι προφανείς στόχοι πρώτης γραμμής, όπου η παραβατικότητα χτυπάει «κόκκινο».

Η διενέργεια των μερικών επιτόπιων ελέγχων θα υποστηριχθεί από τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive, η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο προφίλ του φορολογούμενου και εκδίδει το ηλεκτρονικό σημείωμα διαπιστώσεων παραβάσεων. Όσον αφορά στις περιοχές, όπου θα πέσει το βάρος των ελέγχων, η νησιωτική χώρα θα έχει την τιμητική της, όπου με βάση τα στοιχεία της Φορολογικής Αρχής, περίπου το 40% των επιχειρήσεων κινούνται στη «γκρίζα» ζώνη.

Κεντρικός συντονισμός

Το σχέδιο προβλέπει συντονισμό των ελέγχων σε πραγματικό χρόνο από την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, όπου θα καταλήγουν συνεχώς πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των εφόδων. Στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα πετούν πάνω από τους ελεγκτικούς στόχους, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα στους φορο-«ράμπο» πριν από την έφοδο. Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται αιφνιδιαστικοί «μυστικοί» έλεγχοι, με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστώνουν εάν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές και το myDATA.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διενέργεια των ελέγχων:

Θα ελέγχεται η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων, η τήρηση των βιβλίων και η έκδοση των φορολογικών στοιχείων.

Θα καταγράφονται πληροφορίες για τη συμπεριφορά των φορολογουμένων, οι οποίες καταχωρούνται και αξιοποιούνται για τη διενέργεια περαιτέρω ενεργειών της Φορολογικής Διοίκησης, με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Οι παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας εκτός από τα πρόστιμα θα αντιμετωπίζουν ακόμα και το κλείσιμο των καταστημάτων τους:

Άμεσα για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Αμελλητί (χωρίς καμία καθυστέρηση) για 96 ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της προαναφερθείσας περίπτωσης, διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 2 φορολογικών ετών διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως της αξίας αυτών.

Σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, δηλαδή σπάσιμο της σφράγισης που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες.

