Τι θα φάμε σήμερα; Μπουρίτος ρολάκια στο air fryer
27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

  • 4 τορτίγιες
  • 150- 200 γρ. κοτόπουλο μαγειρεμένο ή αλλαντικό της επιλογής σας (ή φασόλια για vegetarian εκδοχή)
  • 1/2 φλ. τυρί τριμμένο (γκούντα ή τσένταρ)
  • 2- 3 κ. σ. καλαμπόκι
  • 2- 3 κ. σ. πιπεριές ψιλοκομμένες
  • 1- 2 κ. σ. σάλτσα BBQ ή σάλτσα ντομάτας
  • Λίγο ελαιόλαδο για άλειμμα

Εκτέλεση

  1. Απλώστε τις τορτίγιες σε καθαρή, επίπεδη επιφάνεια.
  2. Γεμίστε με το κοτόπουλο, το τυρί, το καλαμπόκι, τις πιπεριές και τη σάλτσα της επιλογής σας.
  3. Τυλίξτε σφιχτά σε ρολά και, αν χρειαστεί, τις στερεώνετε με οδοντογλυφίδα.
  4. Αλείψτε ελαφρά την επιφάνειά τους με λίγο ελαιόλαδο.
  5. Τοποθετήστε στο στο air fryer στους 190°C και ψήστε για 8- 10 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές.
  6. Αφήστε για 2 λεπτά να σταθούν και στη συνέχεια κόψτε στη μέση και σερβίρετε.

Πηγή: newsbeast.gr

