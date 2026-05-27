Τι θα φάμε σήμερα; Μπουρίτος ρολάκια στο air fryer

Υλικά
- 4 τορτίγιες
- 150- 200 γρ. κοτόπουλο μαγειρεμένο ή αλλαντικό της επιλογής σας (ή φασόλια για vegetarian εκδοχή)
- 1/2 φλ. τυρί τριμμένο (γκούντα ή τσένταρ)
- 2- 3 κ. σ. καλαμπόκι
- 2- 3 κ. σ. πιπεριές ψιλοκομμένες
- 1- 2 κ. σ. σάλτσα BBQ ή σάλτσα ντομάτας
- Λίγο ελαιόλαδο για άλειμμα
Εκτέλεση
- Απλώστε τις τορτίγιες σε καθαρή, επίπεδη επιφάνεια.
- Γεμίστε με το κοτόπουλο, το τυρί, το καλαμπόκι, τις πιπεριές και τη σάλτσα της επιλογής σας.
- Τυλίξτε σφιχτά σε ρολά και, αν χρειαστεί, τις στερεώνετε με οδοντογλυφίδα.
- Αλείψτε ελαφρά την επιφάνειά τους με λίγο ελαιόλαδο.
- Τοποθετήστε στο στο air fryer στους 190°C και ψήστε για 8- 10 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές.
- Αφήστε για 2 λεπτά να σταθούν και στη συνέχεια κόψτε στη μέση και σερβίρετε.
Πηγή: newsbeast.gr
