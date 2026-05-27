Συνάντηση του «Παγκρήτιου Συντονισμού Ενάντια στο Συνέδριο για την Λεηλασία της Κρήτης» με τον Περιφερειάρχη

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη είχε το Συντονιστικό Ηρακλείου του «Παγκρήτιου Συντονισμού Ενάντια στο Συνέδριο για την Λεηλασία της Κρήτης».

Αφορμή για την παγκρήτια κινητοποίηση που έχει οργανωθεί, αποτελεί το κλειστό συνέδριο του Economist, το οποίο έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 29 Μαΐου στα Χανιά μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και επενδυτών και επιδιώκει τη «μεταμόρφωση της Κρήτης» σε ενεργειακό κόμβο και σε τουριστική αποικία.

Περισσότεροι από 150 φορείς και οργανώσεις, κυριολεκτικά από ολόκληρο το νησί, που εκπροσωπούν χιλιάδες πολίτες, εργαζόμενους, επαγγελματίες, επιστήμονες συμμετέχουν σε μια κλιμακούμενη παγκρήτια κινητοποίηση που θα κορυφωθεί την ημέρα του Συνεδρίου 29 Μαΐου και ώρα 9πμ, στην πλατεία 1821 (Σπλάντζια) στα Χανιά.

Όπως ενημέρωσε το Συντονιστικό Ηρακλείου τον Περιφερειάρχη, πίσω από προκλητικές φιέστες προπαγάνδας όπως αυτή του συνεδρίου, η κοινωνία βιώνει την σκληρή πραγματικότητα ενός διαρκούς αγώνα επιβίωσης: τις σκιές των γενοκτονικών πολέμων, την αγωνία για στέγη, την ακρίβεια, τα διαλυμένα νοσοκομεία, τα υποστελεχωμένα σχολεία, την απαξίωση της αγροτιάς, την καταστροφή της φύσης, την κατασπατάληση των πόρων, τα εγκλήματα στο μεταναστευτικό, τον περιορισμό των ελεύθερων δημόσιων χώρων και τόσα ακόμη.

Οι κοινωνικοί φορείς και οι πολίτες που έχουν κινητοποιηθεί βρίσκονται εδώ και καιρό σε μια εντατική διαδικασία συνεννόησης με σκοπό να υπερασπιστούν το νησί μας απέναντι σε σχεδιασμούς που θα επιφέρουν σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στη φύση, στον πολιτισμό και στις τοπικές κοινωνίες, όπως παρακολουθούμε να συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και που έχουν ήδη αλλοιώσει σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία της Κρήτης (ενδεικτικά αναφέρουμε τις εκατοντάδες ανεμογεννήτριες σε γη και θάλασσα, τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, τους πυλώνες υψηλής τάσης, τις γιγαντιαίες κλειστές τουριστικές μονάδες κ.ά.).

Η αντιπροσωπεία κάλεσε την Περιφερειακή αρχή να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να συμβάλλει θεσμικά (ως οφείλει) στην αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών για όλα τα περιβαλλοντοκτόνα και αντικοινωνικά σχέδια της κεντρικής κυβέρνησης και ταυτόχρονα να δείξει έστω και τώρα σωστά αντανακλαστικά παίρνοντας ξεκάθαρη θέση απέναντι σε αυτόν τον σχεδιασμό μετάλλαξης της Κρήτης από κέντρο πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αναφοράς σε πεδίο επενδυτικού καιροσκοπισμού και λεηλασίας. Κατέστησε επίσης ξεκάθαρο ότι η βούληση των άνω των 150 φορέων που υπογράφουν το κάλεσμα αντίστασης και των χιλιάδων ενεργών πολιτών που εκπροσωπούν (pancretanet.gr), έρχεται να συναντήσει τις διαχρονικές αξίες αυτού του τόπου που αντιστέκεται στην επιβολή, που στέκεται με ανθρωπισμό και αλληλεγγύη δίπλα στον καταπιεσμένο και που διατηρεί τον σεβασμό στον τόπο και την αξιοπρέπεια σαν διαχρονικές πυξίδες.

Ταυτόχρονα καλεί την Περιφερειακή αρχή να συνδράμει θεσμικά στις πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και να επωμιστεί ενεργητικά και με όλα τα διαθέσιμα μέσα, την ευθύνη που της αναλογεί και όχι να αρκείται διεκπεραιωτικά σε γνωμοδοτικό ρόλο επί εκτρωματικών σχεδιασμών, καθώς όλοι κρινόμαστε και θα κριθούμε αυστηρά για τις πράξεις μας και για τις παραλείψεις μας.

Στον Συντονισμό συμμετέχουν: Συντονιστικό Χανίων για το περιβάλλον (Πρωτοβουλία Χανιωτών για το Στρατόπεδο Μαρκόπουλου, Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού, Ομάδα Περιβάλλον Καλαθά, Ενεργοί πολίτες Πλατανιά, Σύλλογος κατοίκων Αη Γιάννη, Πρωτοβουλία Σφακίων ενάντια στην εγκατάσταση ΒΑΠΕ, Πρωτοβουλία ενεργών πολιτών Οξυγόνο, Συλλογικότητα ΠοδηΛατρεις, Κατάληψη Rosa Nera, Πρωτοβουλία κατοίκων Αγ.Ονουφρίου, Πρωτοβουλία για την απαλλοτρίωση του δρόμου Πλάτανος – Σφηνάρι, Ομάδα Πολιτών για την προστασία των Θαλάσσιων Χελωνών στο Ακρωτήρι, Πρωτοβουλία κατοίκων Σταυρού), Συντονιστικό Ρεθύμνου ενάντια στις ΒΑΠΕ, Πρωτοβουλία Κρήτης ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων, Πρωτοβουλία Μυλοποτάμου ενάντια σε Πυλώνες και Ανεμογεννήτριες, Πρωτοβουλία Αποκόρωνα ενάντια στους πυλώνες και ανεμογεννήτριες (συμμετέχουν 9 πολιτιστικοί σύλλογοι του Αποκόρωνα, ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων και ενεργοί πολίτες), Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, Πρωτοβουλία για τη διάσωση, προβολή και αειφόρο ανάπτυξη της Πεδιάδας, Πρωτοβουλία ενάντια στην εγκατάσταση Αιολικής ΒΑΠΕ για τα Σφακιά, Επιτροπή Αγώνα Σητείας κατά των ΒΑΠΕ, Επιτροπή Πολιτών Ιεράπετρας, Αντιφασιστική Δράση Ρεθύμνου (ΑΔΡΕ), Κοινωνικός Χώρος Πυρόβολος – Αγ. Νικόλαος, Συνέλευση Βάσης Ενοικιαστών Ηρακλείου, Συνέλευση για τα κοινά Αποκόρωνα, Κίνηση για την προστασία των Νησίδων





Στηρίζουν επίσης: ΕΛΜΕ Ρεθύμνου, ΕΛΜΕ Χανίων, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, Ιάτρικός Σύλλογος Χανίων, Σύλλογος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Ρεθύμνου, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ρεθύμνου, Ρόδακας ΑΜΚΕ Μαργαρίτες Μυλοποτάμου, Κοινωνικο Στεκι-Στέκι Μεταναστών Χανίων, Πρωτοβουλία Αγροτών Σητείας, Ορειβατικός Σύλλογος Ρεθύμνου, Επιτροπή Αγώνα Δήμου Αγ.Βασιλείου ενάντια στις ΒΑΠΕ, Σπηλαιολογικός όμιλος Κρήτης, Ομάδα Απλήρωτων Ελαιοπαραγωγών Σητείας, Πολιτιστική εταιρεία Πανόρμου Επιμενίδης, Σύλλογος Καλλιτεχνών κατΑΡΤι, Πρωτοβουλία φίλων κεδρόδασους Λαυρακά, Μπουντάλια Δημιουργική ομάδα Μαργαριτών , Προλεταριακή Περίπολος Ηράκλειο, Ομάδα για την Άλλη Υγεία Ηράκλειο, Κίνηση για την Προστασία των Πηγών Κουρταλιώτη και της Λίμνης Πρέβελη, Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Παλίγκρεμνου, Σύλλογος Ποντίων Χανίων Παναγία Σουμελά, Ομάδα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χανίων, Ρουβίκωνας, Πεζοπορικός Όμιλος Ηρακλείου, Σωματείο Συνοδών Βουνού Κρήτης, Πρωτοβουλία για Δημόσιο, Ασφαλή και Ποιοτικό Σιδηρόδρομο, Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Κρήτης & Σαντορίνης, Σύλλογος εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χανίων, Ιστορική Λαογραφική & Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης (ΙΛΑΕΚ), Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αγ.Νικολάου, Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης (ΑΜΑΚ), Ενιαίος Φορέας Διδασκόντων Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Παν.Κρήτης, Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος, ΚΟΙΝΣΕΠ δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου Terra Verde, Συνέλευση Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, Αναρριχητική Κοινότητα Κρήτης, Πρωτοβουλία Ηρακλείου ενάντια στους Πυλώνες Υψηλής Τάσης και τις Ανεμογεννήτριες, Τοπική Επιτροπή ΕΛΛΕΤ (Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού) Κρήτης, Προοδευτικός Σύλλογος Μυρσίνης, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ρεθύμνου, Ορειβατικός Σύλλογος Ηρακλείου, Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων «Η Προστασία των Ζώων»

