ΚΟΣΜΟΣ
Νέο αμερικανικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στον ανατολικό Ειρηνικό
αμερικη, χτυπημα
clock 11:42 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι προχώρησαν σε πλήγμα στον Ανατολικό Ειρηνικό, στοχοποιώντας ύποπτο σκάφος που φέρεται να εμπλεκόταν σε διακίνηση ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνδρας.

Όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, οι αρχές είχαν πληροφορίες ότι το συγκεκριμένο σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε γνωστή διαδρομή του διεθνούς δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

«Κατά την επιχείρηση, ένας άνδρας που χαρακτηρίζεται ως «ναρκο-τρομοκράτης» σκοτώθηκε, ενώ δύο ακόμη άτομα επέζησαν του πλήγματος» αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η ίδια ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο διάρκειας 18 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης, με το σκάφος να εκρήγνυται εν πλω.

Ηπα Ναρκωτικα Νεκρός
