ΕΕ: Το τέλος στα «ψηφιακά τείχη» των κινητών από 1η Ιουνίου

Μια σημαντική αλλαγή που αναμένεται να επηρεάσει εκατομμύρια χρήστες smartphones σε όλη την Ευρώπη τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2026, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε ένα νέο βήμα ψηφιακής ενοποίησης των συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

Μετά την καθιέρωση των καθολικών φορτιστών, η ΕΕ στρέφεται πλέον στη διευκόλυνση της μεταφοράς δεδομένων μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, όπως το iOS της Apple και το Android της Google.

Στόχος είναι οι χρήστες να μπορούν να αλλάζουν συσκευή χωρίς τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που υπήρχαν μέχρι σήμερα, μεταφέροντας εύκολα και γρήγορα επαφές, φωτογραφίες, μηνύματα και εφαρμογές.

Τέλος στην «ταλαιπωρία» αλλαγής κινητού

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις Ψηφιακές Αγορές, η οποία επιβάλλει στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να διασφαλίζουν πραγματική φορητότητα δεδομένων για τους χρήστες.

Έτσι, η μεταφορά από ένα οικοσύστημα σε άλλο -που μέχρι σήμερα συχνά απαιτούσε πολύπλοκες διαδικασίες ή ειδικές εφαρμογές- θα γίνεται με ενιαίο και απλοποιημένο τρόπο.

