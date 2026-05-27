ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 08:55
ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Στη φυλακή ο 31χρονος για τον βιασμό της 23χρονης
δικαστηρια ρεθυμνου
clock 07:26 | 27/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Ποινή κάθειρξης 12 ετών επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου σε 31χρονο από τα Χανιά, ο οποίος την Τρίτη (26/5) κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό νεαρής γυναίκας σε beach bar στα Φαλάσαρνα, το καλοκαίρι του 2022.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση περί ενοχής, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης και το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει ότι ο καταδικασθείς θα οδηγηθεί εκ νέου στη φυλακή για την έκτιση της ποινής του, αφαιρουμένου του χρόνου της προσωρινής κράτησης που έχει ήδη εκτίσει.

Η δίκη ξεκίνησε στις 21 Νοεμβρίου του 2025 και ολοκληρώθηκε μετά από 7 συνεδριάσεις, σε μια ακροαματική διαδικασία που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών μετά από αίτημα της οικογένειας της κοπέλας.

Βιασμός Φαλάσαρνα Δικαστήριο
