Τραγωδία στα Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη στη Λάρισα

Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας μετά από διακοπή ενός μήνα, η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η μεγάλη διακοπή δόθηκε, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος του Τριμελούς κατά την προτελευταία συνεδρίαση, για να γίνουν εργασίες διαρρύθμισης στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου στο ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ (πρώην ΤΕΙ Λάρισας) όπου διεξάγεται η δίκη.

Θυμίζουμε πως είχαν προηγηθεί έντονες αντιδράσεις συγγενών θυμάτων και δικηγόρων κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση στις 23 Μαρτίου για την καταλληλότητα της αίθουσας. Έκτοτε αφαιρέθηκαν αρχικά γυψοσανίδες προκειμένου να ενοποιηθεί ο χώρος του «φουαγιέ» με την κύρια δικαστική αίθουσα και να προστεθούν περισσότερα καθίσματα. Οι εργασίες στην αίθουσα ξεκίνησαν μετά τις 28 Απριλίου και ολοκληρώθηκαν λίγα 24ωρα πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τη νέα κάτοψη του χώρου που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, έχει αφαιρεθεί χώρος από την αίθουσα σύσκεψης των δικαστών και από το δωμάτιο απομαγνητοφώνησης και προστέθηκαν περισσότερα έδρανα για τους συνηγόρους ενώ αντικαταστάθηκαν και τα καθίσματα που προορίζονται για δικηγόρους πίσω από τις θέσεις των κατηγορουμένων με έδρανα.

Όπως αναφέρεται στην Συμπληρωματική - Διορθωτική πράξη που υπογράφει η Διευθύνουσα το Εφετείο Λάρισας, Πρόεδρος Εφετών Μαρία Λιάνου ορίζεται η «αίθουσα διαλέξεων του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα "ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ" (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας), εμβαδού 452,01 τ.μ., όπου εγκαθίσταται η έδρα του Δικαστηρίου, τα έδρανα των δικηγόρων, καθώς και οι θέσεις των κατηγορουμένων κλπ. Ως επιπρόσθετη αίθουσα συνεδριάσεως (ακροατήριο) για την εκδίκαση της ως άνω υποθέσεως, τον εκ δεξιών της εισόδου κύριο χώρο υποδοχής του ανωτέρω Συνεδριακού Κέντρου, εμβαδού 109,57 τ.μ., όπου εγκαθίστανται θέσεις ακροατηρίου με οθόνες».

Συμπληρωματική διάταξη - Ποιοι θα βρίσκονται στην αίθουσα

Μετά τις αλλαγές που έγιναν, χθες δημοσιεύθηκε η συμπληρωματική διάταξη της προέδρου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που αναφέρει ότι στην σημερινή συνεδρίαση θα εισέλθουν στην αίθουσα οι 36 κατηγορούμενοι, όλοι οι διάδικοι που δήλωσαν ενώπιον του ακροατηρίου υποστήριξη της κατηγορίας (250 τον αριθμό περίπου), οι συνήγοροι των διαδίκων (240 τον αριθμό περίπου), οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι ενώ οι τρίτοι (μέχρι τον αριθμό των 110 ατόμων) θα εγκατασταθούν στην κείμενη εκ δεξιών της εισόδου επιπρόσθετη αίθουσα εμβαδού 109,57 τμ.

Συνέχεια των ενστάσεων

Σήμερα λοιπόν, η δίκη συνεχίζεται με τις ενστάσεις των κατηγορουμένων για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας κυρίως σε ό,τι αφορά τους Δικηγορικούς Συλλόγους και το Σωματείο Μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης». Συνολικά, δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας περισσότερα από 200 άτομα, στην πλειοψηφία τους συγγενείς θυμάτων και τραυματίες. Σχεδόν όλοι οι κατηγορούμενοι ανέφεραν στο δικαστήριο πως δεν σκοπεύουν να υποβάλλουν ένσταση για την παρουσία συγγενών και τραυματιών.

Οι ενστάσεις στρέφονται κυρίως, κατά των Δικηγορικών Συλλόγων που είναι περίπου πενήντα από όλη την Ελλάδα και του Σωματείου Μηχανοδηγών. Τέσσερις κατηγορούμενοι ζητούν την αποβολή και του ελληνικού δημοσίου που δήλωσε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας στην συνεδρίαση της 27ης Απριλίου. Το δημόσιο στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών, απογευματινής-βραδινής βάρδιας της 28ης Φεβρουαρίου και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Στην τελευταία συνεδρίαση ξεκίνησε να αναπτύσσει τους ισχυρισμούς του για την αποβολή του δημοσίου ο συνήγορος του επιθεωρητή και σήμερα, αναμένεται να υποβάλουν τις ενστάσεις τους και οι συνήγοροι των σταθμαρχών για να ακολουθήσουν στη συνέχεια, οι υπόλοιποι συνήγοροι των κατηγορουμένων.

Θυμίζουμε πως κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Οι 33 εξ αυτών κατηγορούνται για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού. Οι 35 κατηγορούνται και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή ενώ τρία στελέχη του ΟΣΕ κατηγορούνται και για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων και μετά την εισαγγελική πρόταση και απόφαση της έδρας για τις ενστάσεις και την νομιμοποίηση των υποστηριζόντων την κατηγορία, θα ακολουθήσει το στάδιο των αιτημάτων, ακυροτήτων και άλλων δικονομικών πράξεων που προηγούνται της έναρξης της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ένα αίτημα που έχει ήδη υποβληθεί είναι από την συνήγορο συγγενών θυμάτων και τραυματιών και πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σχετικά με τη μαγνητοσκόπηση και μετάδοση της δίκης. Το δικαστήριο είχε επιφυλαχθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων για να έχουν την δυνατότητα να τοποθετηθούν επί του αιτήματος όσοι συνήγοροι το επιθυμούν. Η εισαγγελέας είχε προτείνει να απορριφθεί το αίτημα με το σκεπτικό πως η δημοσιότητα της δίκης εξασφαλίζεται από τους παριστάμενους στην αίθουσα δημοσιογράφους.

Να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής έχουν οριστεί δικάσιμοι για όλο τον Ιούνιο, δύο φορές την εβδομάδα και μια μέρα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.

