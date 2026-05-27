Γεωργιάδης: Ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας

Την ίδρυση του κόμματος «ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, θέτοντας το ερώτημα: «Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους κλπ;»

«Ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας…» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του στο Χ.

Με αφορμή, δε, την ατάκα Τσίπρα ότι «η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας», ο υπουργός Υγείας σχολίασε σκωπτικά: «είπε υπονοώντας τον εαυτό του ο πρωθυπουργός της σκευωρίας Novartis… Και πού να σφίξουν οι ζέστες!»

ΕΛ.Α.Σ. - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του @atsipras και το ερώτημα είναι ένα:



Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 26, 2026

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες μετά την επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Οικολογική βόμβα στον Γιόφυρο: Μαύρισαν τα νερά μέχρι την Αμμουδάρα

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 29χρονος μετά από ξυλοδαρμό

Κρήτη: Στη φυλακή χωρίς αναστολή η 25χρονη μητέρα της 3χρονης