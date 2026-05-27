ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 12:30
Ντόναλντ Τραμπ: Μετέφερε το υπουργικό συμβούλιο στον Λευκό Οίκο λόγω κακοκαιρίας
clock 08:52 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο και όχι στο Καμπ Ντέιβιντ, επικαλούμενος «πιθανές δυσμενείς καιρικές συνθήκες».

Οι συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ χαρακτηρίζονται συχνά από εκτενείς τοποθετήσεις του προέδρου, ενώ στη συνέχεια τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου τοποθετούνται διαδοχικά, απευθύνοντας εγκωμιαστικά σχόλια προς τον ίδιο ενώπιον δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ιδιαίτερη έμφαση στη συνεδρίαση αναμένεται να δοθεί στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

