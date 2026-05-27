ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 12:32
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Νίκος Ανδρουλάκης: Μήνυση κατά του Αδωνι Γεωργιάδη για δυσφήμιση και εξύβριση
clock 09:17 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Μήνυση καταθέτει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, για δυσφήμιση και εξύβριση.

Η μήνυση αφορά την επίθεση που έχει δεχθεί ο κ. Ανδρουλάκης για το ακίνητο στο Ηράκλειο και για το πόθεν έσχες. 

Όπως επισημαίνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, τις οποίες επικαλείται η ΕΡΤ, η σημερινή κίνηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπίλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, κρυφό και επιλήψιμο.

Όσον αφορά το πόθεν έσχες του κ. Ανδρουλάκη, οι πηγές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι οι καταθέσεις στο εξωτερικό προέρχονται από τις αποδοχές του κατά την θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, τονίζουν, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχες πολλών ετών, ουδέποτε μετέφερε τα χρήματα από τα ενοίκια εκτός Ελλάδας και το ακίνητο δεν ανακαινίσθηκε με χτήματα του Δημοσίου.

Αδωνις: Θα τα πούμε στα δικαστηρια

«Θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί» ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι «θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη».

«Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό» επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης μεταξύ άλλων, ενώ τονίζει: «Εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλον τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και την κριτική προς εσάς».

«Δεν είστε αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, κάνετε μεγάλο λάθος» επισημαίνει.

Στη σχετική ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει επίσης: «Κύριε Ανδρουλάκη, μαζί μου μπλέξατε».

