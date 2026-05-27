Θάντερ-Σπερς 127-114: Πήραν προβάδισμα πρόκρισης για τους τελικούς του ΝΒΑ (video)
clock 09:12 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ νίκησαν 127-114 τους Σαν Αντόνιο Σπερς εντός έδρας και έκαναν το 3-2 στη σειρά των τελικών της Δύσης.

Κορυφαίος για τους γηπεδούχους ήταν για μια ακόμα φορά ο Σάι ΓκίλτζεουςΑλεξάντερ, ο οποίος σημείωσε 32 πόντους. Ο Άλεξ Καρούσο σταμάτησε στους 22 πόντους, ενώ ο Τζάρεντ ΜακΚέιν είχε 20 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Στεφόν Καστλ είχε 24 πόντους και ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Ο Τζούλιαν Σαμπανιέ σταμάτησε στους 22 πόντους, ενώ ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα είχε 20 πόντους. Δείτε τις καλύτερες φάσεις των γηπεδούχων από την αναμέτρηση κόντρα στα «σπιρούνια», στο παρακάτω βίντεο.

Θάντερ: Ντορτ 7, Χολμγκρεν 16, Χάρτενσταϊν 12, ΜακΚέιν 20, Γκίλτζεους-Αλεξάντερ 32, Τζ. Ουίλιαμς 3, Ουάλας 7, Καρούσο 22, Κ. Ουίλιαμς 8

Σπερς: Βασέλ 6, Σαμπανιέ 22, Ουεμπανιάμα 20, Καστλ 24, Φοξ 9, Χάρπερ 5, Τζόνσον 15, Μπράιαντ 7, Όλινικ 2, ΜακΛάφιν 4

