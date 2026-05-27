Τσουρός: "Συνάδελφοι αυτό που ευχόσασταν από την πρώτη μέρα, θα συμβεί την Παρασκευή"

Ο Κώστας Τσουρός μίλησε για το προώρο τέλος της εκπομπής "Το χούμε" και ο ίδιος έδειξε ότι είναι πικραμένος με κάποιους συναδέλφους του.

«Στη “μούγκα” σήμερα, παιδιά, δεν βάλαμε τραγούδι, γιατί πολλοί συνάδελφοι λένε ότι κουράστηκαν από τα τραγούδια που βάζουμε, οπότε είπαμε σήμερα να μην τους κουράσουμε άλλο», είπε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

«Το ένα το βρίσκουν κουραστικό, το άλλο το βρίσκουν ψωνίστικο, το άλλο λίγο πιο χαρούμενο για την περίσταση, το άλλο πιο θλιβερό για την περίσταση, οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι για να τα έχουμε όλα μαζί και να τους ευχαριστήσουμε», πρόσθεσε.

«Βάλε λίγο το (σ.σ. τραγούδι) “Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου” μπας και ευχαριστηθούν, γιατί πραγματικά μόνο με αυτό το τραγούδι θα ευχαριστηθούν. Πραγματικά, τι άλλο θα πείτε φέτος, τι άλλο θα πείτε; Τι θα κατεβάσει το κεφάλι σας φέτος; Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει φέτος και από την πρώτη μέρα»

Διαβάστε επίσης

Σμαραγδής: "Ταυτίζομαι πιο πολύ με τον Κολοκοτρώνη"

Λιάγκας κατά Κουτσελίνη: «Βγάζει έναν κομπλεξισμό. Εγώ δεν έχω κάνει κακή χρονιά, εσύ έχεις κάνει»