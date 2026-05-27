Παπαϊωάννου: "Γυναίκες στην ηλικία της μητέρας μου έγραφαν ότι είναι αντιαισθητικό να χορεύω με την κοιλιά έξω"
clock 10:00 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου μίλησε  στην εκπομπή «Breakfast@Star»  και αποκάλυψε ότι γυναίκες της έγραφαν ότι είναι αντιαισθητικό να χορεύει με την κοιλιά έξω στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

«Όταν βγαίνει μία γυναίκα στην ηλικία της μητέρας μου και μου γράφει ότι είμαι αντιαισθητικό θέαμα, σκέφτομαι είναι δυνατόν αυτό να το λέει γυναίκα; Δεν είμαι εξοικειωμένη με τη χυδαιότητα. Σην αρχή δεν έδωσα καμία σημασία, το θεώρησα αστείο. Στην πορεία που άρχισα να βλέπω ότι συνεχίζεται και διογκώνεται, στεναχωρήθηκα με την έννοια του ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσο πρόβλημα στην κοινωνία μας. Εγώ ένιωθα πολύ όμορφα και πολύ καλά τη δεδομένη στιγμή», είπε.

«Μπαίνω στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης. Το νιώθω πολύ διαφορετικά απ’ την πρώτη, πολλή μεγάλη χαρά και ενθουσιασμός. Ήταν κάτι που ήρθε ξαφνικά και καταλάβαμε απ’ τον ενθουσιασμό μας το πόσο πολύ το θέλαμε τελικά. Αυτή τη φορά έχω πιο πολύ άγχος, είναι η επίγνωση των κινδύνων, φοβάμαι μην πάει κάτι στραβά. Ο Δημήτρης με ηρεμεί πολύ. Είναι πιο ψύχραιμος, είναι πιο κουλαριστός και γενικά με γειώνει», επισήμανε.

Ελεάνα παπαιωαννου Εγκυμοσύνη
