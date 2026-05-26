Σταρόβας: "Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα υγείας μου και οικονομικά"

O Δημήτρης Σταρόβας κατά τη διάρκεια της περιπέτειας υγείας που πέρασε αποκάλυψε στην εκπομπη Buongiorno πως οι φίλοι του τον στήριξαν οικονομικά.

«Όλοι οι φίλοι μου με στήριξαν στο πρόβλημα υγείας μου και οικονομικά. Όχι μόνο με ένα τηλέφωνο. Ένα κέρδος είναι αυτό και ένα κέρδος είναι η αγάπη του κόσμου που εισπράττω καθημερινά, ακόμη και τώρα, από κάθε είδους ηλικίες. Και το τρίτο είναι ότι μέσω αυτής της δουλειάς γνώρισα ανθρώπους σημαντικούς, που μέσα σε ένα 2ωρο μαζί τους φεύγεις εάν όχι καλύτερος, διαφορετικός άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Γιώργος Μαργαρίτης ερχόταν κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Μου έκανε εντύπωση. “Σταρόβα, πεθαίνω για σένα”, μου έλεγε. Μου έκανε πολύ εντύπωση», δήλωσε.

