Αρνούνται τη σύνταξη για να μην αποκαλύψουν τις καταθέσεις τους

Στο κενό έπεσε η ρύθμιση των χρεών προς τον ΕΦΚΑ σε περισσότερες δόσεις και η λήψη σύνταξης από τους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, με αντάλλαγμα την άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εν δυνάμει δικαιούχων προτιμά την ακεραιότητα των τραπεζικών τους καταθέσεων και αρνούνται να συναινέσουν στην άρση του απορρήτου.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά σχεδόν 30 μήνες από την ισχύ των σχετικών διατάξεων, που προβλέπουν αύξηση του ορίου των οφειλών οι οποίες μπορούν να ρυθμίζονται σε τμηματική καταβολή, σε 30.000 ευρώ, η υποβολή των σχετικών αιτήσεων είναι λιγότερες από 7.000, ενώ έχουν εκδοθεί κάτω από 4.000 πράξεις απονομής συντάξεων.

Το γεγονός ότι ο στόχος της ρύθμισης ήταν να καλύψει περίπου 40.000 ασφαλισμένους οι οποίοι δεν μπορούσαν να λάβουν σύνταξη λόγω χρεών, η απόδοση του μέτρου έως τώρα δείχνει την αποτυχία του, αλλά αποκαλύπτει και το γεγονός ότι οι καταθέσεις των οφειλετών του ΕΦΚΑ και υποψηφίων συνταξιούχων είναι σημαντικές ώστε να θέλουν να τις διατηρήσουν απόρρητες οι κάτοχοί τους.

Διαφυλάσσουν τις αποταμιεύσεις

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ που έχουν ασφαλιστικά χρέη, για να συνταξιοδοτηθούν, αυξήθηκε το όριο των οφειλών από 20.000 σε 30.000 ευρώ και το ποσό της οφειλής παρακρατείται από τη σύνταξη.

Για τους αγρότες, το ανάλογο όριο επίσης αυξήθηκε σε 10.000 ευρώ, από 6.000 ευρώ που ήταν. Για το υπερβάλλον ποσό από τις 10.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και από 4.000 ευρώ για τους αγρότες, εάν εγκριθεί η αίτηση για απονομή σύνταξης, θα υπάρχει παρακράτηση ίση με το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στη σύνταξή τους.

Ωστόσο, εφόσον δεχτούν την άρση του απορρήτου, ο ΕΦΚΑ θα κατασχέσει το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της ρυθμιζόμενης οφειλής.

Στη συνέχεια, μόλις το χρέος υποχωρήσει στα επίπεδα των 20.000 και των 6.000 ευρώ, αντίστοιχα, θα ενεργοποιείται ο ισχύον μηχανισμός, που παρέχει το δικαίωμα χορήγησης σύνταξης, αλλά με παρακράτηση της σύνταξης για την εξόφληση του συνόλου της οφειλής, σε 60 μηνιαίες δόσεις.

Το πλαίσιο που ορίζει ο νόμος

Η διαδικασία προβλέπει πως ο ασφαλισμένος με χρέη που θέλει να συνταξιοδοτηθεί, υποβάλει αίτημα στην πλατφόρμα και κατόπιν ο ΕΦΚΑ κοινοποιεί στον οφειλέτη, το συνολικό ποσό της οφειλής του και του δίνει χρονικό περιθώριο δύο μηνών για να υποβάλει την οριστική αίτηση που σημαίνει και αποδοχή της ρύθμισης.

Όμως με την οριστική αίτηση, ο ασφαλισμένος και υποψήφιος συνταξιούχος, θα πρέπει να αποδεχτεί την άρση του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου. Αναλυτικότερα η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Ο οφειλέτης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του. Εναλλακτικά, εάν έχει συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 40 ετών, τότε αρκεί ο οφειλέτης να έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του.

Ο οφειλέτης πρέπει αποδεδειγμένα να έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών (6.000 ένσημα ή Ημέρες Ασφάλισης). Η συγκεκριμένη προϋπόθεση ισχύει ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα που συμμετέχει στην απονομή της σύνταξης του ασφαλισμένου.

Οι τραπεζικές του καταθέσεις να μην ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ γενικά ή των 6.000 ευρώ αν πρόκειται οφειλέτη - αγρότη. Ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων θα μπορεί να πραγματοποιείται σε βάθος 12 μηνών από τον χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης.

Όμως, για να διαπιστωθεί το ύψος των τραπεζικών του καταθέσεων, ο ασφαλισμένος – οφειλέτης θα πρέπει να δηλώσει πως αποδέχεται την άρση του τραπεζικού απορρήτου και του φορολογικού απορρήτου, ώστε ο ΕΦΚΑ να διαπιστώσει, πως δεν έχει μεγάλες τραπεζικές καταθέσεις και μεγάλη περιουσιακή κατάσταση και ταυτόχρονα δεν ταχτοποιεί τις οφειλές του προς τον ΕΦΚΑ.

Εκ του λόγου αυτού, οι αιτήσεις για τη λήψη σύνταξης από τους χρεωμένους υποψήφιους συνταξιούχους είναι ελάχιστες, καθώς οι καταθέσεις τους είναι υψηλότερες των ορίων που θέτει ο νόμος.

Εφόσον οι τραπεζικές καταθέσεις του είναι υψηλότερες των 12.000 ευρώ αποκλείεται από τη ρύθμιση, εκτός και αν με αυτές, εξοφλήσει μέρος της οφειλής.

