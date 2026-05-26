Κρήτη: "Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης": Το παιχνίδι που γίνεται οικολογική συνείδηση

Με μεγάλη συμμετοχή μαθητών από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Χανίων ολοκληρώθηκε η εκπαιδευτική δράση «Το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης», τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, από τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)] και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων.

Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και σύντομες ενημερώσεις, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να κατανοήσουν την έννοια της ανακύκλωσης και ειδικότερα της ανακύκλωσης συσκευασιών, τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και τις διαδικασίες Διαλογής στην Πηγή που εφαρμόζονται στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, αποκτώντας γνώσεις με δημιουργικό και διασκεδαστικό τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της δράσης λειτούργησε ενημερωτικό περίπτερο της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), όπου παρέχονταν πληροφορίες για τις δράσεις του φορέα, τα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζονται στα Χανιά, καθώς και για τη λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ).

Με την ολοκλήρωση της δράσης διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν.

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες, καθώς και τα σχολεία:

· 7/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βρυσών του Δήμου Αποκορώνου

· Δημοτικά Σχολεία: Χώρας Σφακίων, Βουβά και Ανώπολης του Δήμου Σφακίων

· 5ο και 6ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων του Δήμου Χανίων

καθώς και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς που συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης και ιδιαίτερα την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης για την πολύτιμη συνεργασία της.

Η ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) συνεχίζει σταθερά τις δράσεις ενημέρωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, με στόχο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προστασία του περιβάλλοντος.

