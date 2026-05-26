ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 22:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Τσίπρας: «Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη»
Αλέξης Τσίπρας
clock 20:02 | 26/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει απόψε τα χαρτιά του και παρουσιάζει επίσημα το νέο του κόμμα, σε μία εκδήλωση στο Θησείο με έντονο πολιτικό αλλά και συμβολικό φορτίο.

Το όνομα του κόμματος, η ιδρυτική διακήρυξη, τα πρώτα στελέχη και το πολιτικό στίγμα της νέας προσπάθειας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός θα απευθύνει κάλεσμα για μία «προοδευτική πανστρατιά» προς τον κόσμο της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου.

Με φόντο την Ακρόπολη, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάσει το πολιτικό στίγμα, τις βασικές προτεραιότητες και τη στρατηγική του νέου κόμματος.

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει κάλεσμα συστράτευσης, ενώ η ιδρυτική διακήρυξη αναδεικνύει ως βασικό ιδεολογικό πυλώνα τον «νέο πατριωτισμό», συνδέοντάς τον με την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατική ανανέωση και την αντιμετώπιση της ισχύος των οικονομικών ελίτ. Η έννοια της «πατριωτικής Αριστεράς» βρίσκεται στο επίκεντρο του αφηγήματος, ενώ συμβολικά αποτυπώνεται και στα χρώματα του νέου κόμματος, με κυρίαρχους τόνους το μπλε και το κόκκινο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κόμμα Αλέξης Τσίπρας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis