Αλέξης Τσίπρας: «Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη»

Ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει απόψε τα χαρτιά του και παρουσιάζει επίσημα το νέο του κόμμα, σε μία εκδήλωση στο Θησείο με έντονο πολιτικό αλλά και συμβολικό φορτίο.

Το όνομα του κόμματος, η ιδρυτική διακήρυξη, τα πρώτα στελέχη και το πολιτικό στίγμα της νέας προσπάθειας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός θα απευθύνει κάλεσμα για μία «προοδευτική πανστρατιά» προς τον κόσμο της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου.

Με φόντο την Ακρόπολη, ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάσει το πολιτικό στίγμα, τις βασικές προτεραιότητες και τη στρατηγική του νέου κόμματος.

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνει κάλεσμα συστράτευσης, ενώ η ιδρυτική διακήρυξη αναδεικνύει ως βασικό ιδεολογικό πυλώνα τον «νέο πατριωτισμό», συνδέοντάς τον με την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατική ανανέωση και την αντιμετώπιση της ισχύος των οικονομικών ελίτ. Η έννοια της «πατριωτικής Αριστεράς» βρίσκεται στο επίκεντρο του αφηγήματος, ενώ συμβολικά αποτυπώνεται και στα χρώματα του νέου κόμματος, με κυρίαρχους τόνους το μπλε και το κόκκινο.

