Oλυμπιακός - Παναθηναϊκός 15-12: «Ερυθρόλευκο» 1-0 στους τελικούς!

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του 14ου συνεχόμενου τίτλου του στη Waterpolo League ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός. Οι "ερυθρόλευκοι" επικράτησαν 15-12 του Παναθηναϊκού στο κολυμβητήριο "Πέτρος Καπαγέρωφ" του Πειραιά, σε έναν πολύ ωραίο πρώτο τελικό των πλέι-οφ και άνοιξαν το... σκορ στη σειρά, η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες. Η επόμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων θα γίνει την Πέμπτη (28/5, 21:00) στο Σεράφειο.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-3, 4-3, 5-4

Διαιτητές: Μοίραλης, Πολυχρονόπουλος



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 2, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 3, Δ. Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 4, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Γ. Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης 2, Μπανίτσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης