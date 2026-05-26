ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 22:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία: Προειδοποίηση μετεωρολόγων για θερμοκρασίες «38 με 39 βαθμούς Κελσίου»
ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΓΑΛΛΙΑ
clock 20:25 | 26/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η ζέστη θα μπορούσε να φθάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες για τη εποχή, θερμοκρασίες «38 βαθμών ή και 39 βαθμών Κελσίου» τις επόμενες ημέρες, στη Γαλλία κατά τη διάρκεια αυτού του «σπάνιου, ιστορικού και πρωτόγνωρου» επεισοδίου πρώιμου καύσωνα, που πλήττει τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 28/5 η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

«Την Πέμπτη, θα δούμε μια μικρή μετατόπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς το νότιο και το ανατολικό τμήμα. Θα μπορούσαμε να δούμε κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου, ή και 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές» (…), κάτι που θα ήταν «εντελώς πρωτόγνωρο», δήλωσε ο Αντριάν Βαρνάν, μετεωρολόγος της Météo-France.

Ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω της παρουσίας στη Γαλλία και σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη ενός «θερμικού θόλου», μιας ζώνης υψηλής πίεσης που παγιδεύει τον ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βέλγιο: Τέσσερις νεκροί από σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Ανάμεσά τους δύο παιδιά

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Γαλλία Καύσωνας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis