Γαλλία: Προειδοποίηση μετεωρολόγων για θερμοκρασίες «38 με 39 βαθμούς Κελσίου»

Η ζέστη θα μπορούσε να φθάσει κατά τόπους σε ασυνήθιστες για τη εποχή, θερμοκρασίες «38 βαθμών ή και 39 βαθμών Κελσίου» τις επόμενες ημέρες, στη Γαλλία κατά τη διάρκεια αυτού του «σπάνιου, ιστορικού και πρωτόγνωρου» επεισοδίου πρώιμου καύσωνα, που πλήττει τη χώρα, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 28/5 η μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

«Την Πέμπτη, θα δούμε μια μικρή μετατόπιση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών προς το νότιο και το ανατολικό τμήμα. Θα μπορούσαμε να δούμε κατά τόπους 38 βαθμούς Κελσίου, ή και 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές» (…), κάτι που θα ήταν «εντελώς πρωτόγνωρο», δήλωσε ο Αντριάν Βαρνάν, μετεωρολόγος της Météo-France.

🌡️🥵Semaine très chaude voire caniculaire attendue sur l’Oise et l’Ile de France avec près de 30 à 35 degrés l’après midi et 15/21 le matin. Incroyable pour un mois de mai…au printemps…!



Dégradation orageuse possible le week end prochain mettant fin à cet épisode. #meteo pic.twitter.com/hk0u2yug54 — Météo Nord Parisien 🌪⚡️🌈☀️ (@MeteoNordParis) May 25, 2026

Ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω της παρουσίας στη Γαλλία και σε ολόκληρη τη δυτική Ευρώπη ενός «θερμικού θόλου», μιας ζώνης υψηλής πίεσης που παγιδεύει τον ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική.

La #météo de demain mercredi : soleil de plomb et #chaleur encore en progression sur la France 🥵 La #canicule concerne tout l'ouest du pays. pic.twitter.com/Zuabk4NdBn — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) May 26, 2026

Το κύμα καύσωνα αναμένεται να τελειώσει αυτό το Σαββατοκύριακο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

