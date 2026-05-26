Δήμος Αγίου Νικολάου: Εκτεταμένες παρεμβάσεις καθαρισμού και απομάκρυνσης ανεξέλεγκτων χωματερών
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της Υπηρεσίας Καθαριότητας και σε συνεργασία με τους προέδρους των Κοινοτήτων, προχώρησε τις τελευταίες ημέρες σε εκτεταμένες επιχειρήσεις καθαρισμού και απομάκρυνσης ανεξέλεγκτων χωματερών σε συγκεκριμένες περιοχές του Δήμου.

Τα συνεργεία του Δήμου, με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου, απομάκρυναν μεγάλες ποσότητες ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων που είχαν συσσωρευτεί σε διάφορα σημεία, αποκαθιστώντας την εικόνα των περιοχών και περιορίζοντας εστίες ρύπανσης και κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διατήρηση της καθαριότητας αποτελούν ευθύνη όλων μας. Για τον λόγο αυτό καλούνται οι πολίτες να επιδεικνύουν υπεύθυνη στάση, αποφεύγοντας την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι παρεμβάσεις καθαρισμού θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, ενώ θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων σε περιοχές όπου παρατηρούνται παρόμοια φαινόμενα, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

