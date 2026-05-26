Αυτό το ξεχασμένο φρούτο αξίζει να μπει ξανά στο πιάτο σας

Τα μούσμουλα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά φρούτα της άνοιξης καθώς είναι δροσερά, γευστικά και με ένα ιδιαίτερο γλυκόξινο άρωμα που τα κάνει εύκολα αγαπητά. Πέρα όμως από τη γεύση, έχουν και σημαντική διατροφική αξία.

Είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και φυτοθρεπτικά στοιχεία που βοηθούν τον οργανισμό να προστατευτεί από το οξειδωτικό στρες και τη φθορά των κυττάρων, ενώ συνδέονται και με οφέλη για το δέρμα και τη γενικότερη ευεξία. Παράλληλα, περιέχουν αρκετή βιταμίνη C, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό και βοηθώντας στην καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου.

Ξεχωρίζουν επίσης για τη βιταμίνη Α (β-καροτένιο), που συμβάλλει στην υγεία της όρασης και του δέρματος, αλλά και για την πηκτίνη τους, η οποία βοηθά τη σωστή λειτουργία του εντέρου. Την ίδια στιγμή, είναι χαμηλά σε θερμίδες, κάτι που τα κάνει ιδανικά για μια πιο ελαφριά διατροφή.

Στην κουζίνα, τρώγονται εύκολα φρέσκα, αλλά «δένουν» ωραία και σε σαλάτες, γιαούρτι, smoothies, ακόμη και σε σάλτσες για κρέατα ή σε μαρμελάδες και κομπόστες, δίνοντας μια διακριτική, φυσική γλυκύτητα.