Με Μάριο Σηφάκη στη Γ’ Εθνική η Χερσόνησος

Με τον Μάριο Σηφάκη στο "τιμόνι" θα πορευτεί τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής η Χερσόνησος.

Η ηρακλειώτικη ομάδα ανανέωσε τη συνεργασία για 3η χρονιά με τον «αρχιτέκτονα» της μεγάλης επιτυχίας της ανόδου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση:

Η διοίκηση της Χερσονήσου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει με ιδιαίτερη χαρά την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μάριο Σηφάκη για 3η συνεχόμενη ποδοσφαιρική περίοδο!

Ο Μάριος Σηφάκης είναι ο «αρχιτέκτονας» της μεγάλης μας επιτυχίας, καθώς υπό τη δική του καθοδήγηση η ομάδα μας κέρδισε την άνοδο στη Γ’ Εθνική. Η ταύτιση απόψεων, η εργατικότητα και το κοινό μας όραμα για το μέλλον κατέστησαν την ανανέωση της συνεργασίας μας μια αυτονόητη απόφαση.

Με τον Μάριο Σηφάκη στο «τιμόνι», η Χερσόνησος θα πορευτεί και τη νέα χρονιά στις εθνικές κατηγορίες, με στόχο να συνεχίσει να μας κάνει περήφανους.

Ευχόμαστε στον προπονητή μας μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, γεμάτη υγεία και νέες μεγάλες επιτυχίες στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής!