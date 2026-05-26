ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 18:20
Φλωρίδης για επεισόδιο Μαρινάκη – Δημητριάδη: Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο – Εάν κάποιος καταδικαστεί, πάει φυλακή
Για «εξαιρετικά δυσάρεστες εικόνες» έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί σήμερα, Τρίτη, σχετικά με το θερμό επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη, λίγo πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final Four‎‎ της Euroleague.

Οπως εξήγησε ο υπουργός: «Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και έγινε, η Αστυνομία σχηματίζει δικογραφία, αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα». 

«Οι διατάξεις που κάναμε πριν από ενάμιση περίπου χρόνο, όταν ο πρωθυπουργός μας ζήτησε να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές», σημείωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης. 

Ειδικότερα, για το εν λόγω επεισόδιο είπε: «Πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο. Ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με τον χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως, οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εάν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη που χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, θα πάει στη φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός». 

