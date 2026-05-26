ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 20:29
Αλέξης Τσίπρας: Η παρουσίαση του νέου κόμματος στο Θησείο (LIVE)
Αλέξης Τσίπρας
clock 20:02 | 26/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει απόψε τα χαρτιά του και παρουσιάζει επίσημα το νέο του κόμμα, σε μία εκδήλωση στο Θησείο με έντονο πολιτικό αλλά και συμβολικό φορτίο.

Το όνομα του κόμματος, η ιδρυτική διακήρυξη, τα πρώτα στελέχη και το πολιτικό στίγμα της νέας προσπάθειας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός θα απευθύνει κάλεσμα για μία «προοδευτική πανστρατιά» προς τον κόσμο της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου.

Κόμμα Αλέξης Τσίπρας
