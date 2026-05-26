Λιάγκας κατά Κουτσελίνη: «Βγάζει έναν κομπλεξισμό. Εγώ δεν έχω κάνει κακή χρονιά, εσύ έχεις κάνει»

Τη δική του απάντηση στις δηλώσεις της Ζήνας Κουτσελίνη έδωσε ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή "Πρωινό".

«Από ποιο κανάλι είσαι; Από τον Γιώργο Λιάγκα. Άρα και ο Γιώργος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κανένας μας δεν κρίνεται από μια κακή τηλεοπτική χρονιά, όπως τη βιώνει και εκείνος. Είχαμε μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά και οι δύο λοιπόν. Από ‘κει και πέρα κανείς δεν κρίνεται, διότι διανύσαμε με πρωτιά, τουλάχιστον εγώ, δέκα τηλεοπτικά χρόνια.

Η ενδέκατη ήταν μια χρονιά που σε περιεχόμενο για μένα ήταν καλύτερη από τις προηγούμενες δέκα, αλλά στα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν τόσο καλή. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει κάτι για κανέναν μας, ούτε για τον Γιώργο, ούτε και για μένα, ούτε και για όσους δεν τα πήγαν καλά αυτή την τηλεοπτική χρονιά. Δεν έχω συζητήσει με το κανάλι. Όταν θα κάνω μεγαλύτερες και περισσότερες συζητήσεις, όταν θα συζητήσω δηλαδή, ενδεχομένως και να γνωρίζω. Θεωρώ ότι τα πιο σίγουρα μονοπάτια είναι τα δικά σας μονοπάτια, που τα γνωρίζετε καλύτερα και ξέρετε τι ακριβώς θα κάνετε. Εγώ ακόμη δεν γνωρίζω», είχε πει η παρουσιάστρια.

Η απάντηση του Γιώργου Λιάγκα δεν άργησε να έρθει:

«Έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί στο σύλλογο εμμονικών που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα προστέθηκε και η Ζήνα Κουτσελίνη. Είπαμε, αρχαιρεσίες δεν έχουν κάνει ακόμα, αλλά μπορούν να μαζευτούν να κάνουν γιατί βλέπω ότι κάθε εβδομάδα προστίθεται κι ένας.

Λοιπόν, να πω κάτι τώρα, γιατί εμένα με στενοχώρησαν οι δηλώσεις αυτές της Ζήνας, γιατί βγάζει έναν κομπλεξισμό που δεν τον έχει ανάγκη γιατί έχει κάνει μια τεράστια πορεία. Και πραγματικά δεν κρίνεται από μια κακή της χρονιά.

Εγώ δεν έχω κάνει κακή χρονιά, εσύ Ζήνα μου έχεις κάνει, άλλα νούμερα μάλλον βλέπουμε, δες τα σωστά. Εγώ έχω κάνει μια μέτρια χρονιά και καλή χρονιά. Αυτή η εκπομπή δεν είναι πρώτη φέτος στο σύνολο, στα νεανικά κοινά είναι δεύτερη μαζί με μία άλλη εκπομπή με 0,1-0,2 διαφορά. Άρα είναι μια καλή χρονιά, στο 11,5% περίπου μέσο όρο τρέχουμε, άρα είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι κακή χρονιά, δεδομένου και του μέσου όρου του σταθμού στον οποίο δουλεύω.

Άρα είναι μια καλή χρονιά, κακή δεν είναι σίγουρα. Επίσης στο σύνολο του κοινού, δηλαδή στο πόσοι μας βλέπουνε στη συγκεκριμένη τυπολογία εκπομπής πάλι είμαστε πρώτοι. Άρα δεν είναι κακή χρονιά. Για σένα, δεν με ενδιαφέρει. Άκου τι λάθος έκανες. Βγαίνεις και λες λοιπόν ότι κακώς κρίνουμε τους παρουσιαστές από τα νούμερα.

Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι είναι λάθος να κρίνουμε τους παρουσιαστές από τα νούμερα, και ότι εσύ που φέτος δεν πήγες καλά, δεν ακυρώνει μια τεράστια πορεία. Εγώ μάλιστα ήμουν που είπα, εσύ φέτος έχασες από τον Κουσουλό, γύρισα και είπα ότι παρότι φέτος σε κέρδισε ο Κουσουλός, ότι τη δικιά σου αξία και το δικό σου brand δεν το έχει φτάσει ακόμα ο Κουσουλός, και έχεις μεγαλύτερο brand. Γιατί το είπα; Γιατί δεν είμαι κομπλεξικός, όπως οι άλλοι».

«Δεν είμαι κομπλεξικός, λέω την αλήθεια. Σας πιάνει ένας κομπλεξισμός που δεν μπορώ να καταλάβω πού βασίζεται. Δηλαδή, πάει η δημοσιογράφος, η Αναστασία Ζάρκα η δικιά μας, κάνει τις πιο εύστοχες ερωτήσεις. Από όλους! Εγώ αν ήμουνα εσύ, που έχεις υπάρξει και διευθύντρια προγράμματος, θα της έλεγα "μπράβο κορίτσι μου που μου κάνεις εύστοχες ερωτήσεις".

Δηλαδή πραγματικά πιστεύεις ότι εγώ, σε κάθε θέμα που πάει, παίρνω τηλέφωνο τους δημοσιογράφους και τους λέω "παιδιά θα πάτε εκεί ρωτήστε αυτό", αλήθεια τώρα; Δηλαδή άλλη δουλειά δεν έχω να κάνω; Παίρνω τους δημοσιογράφους και τους λέω τι να ρωτήσουνε;

Μπράβο στην Αναστασία Ζάρκα που έκανε καλές ερωτήσεις. Επίσης δεν υπάρχουν καλές και κακές ερωτήσεις να ξέρεις, υπάρχουν καλές και κακές απαντήσεις. Το πώς απάντησες εσύ κι αν έβγαλες κόμπλεξ ή όχι είναι δικό σου θέμα.

Επίσης λες να μην κρινόμαστε από τα νούμερα, και στην επόμενη φράση, βγάζοντας έναν κομπλεξισμό, λες "ο Λιάγκας δεν πήγε καλά". Άρα γιατί να μην κρινόμαστε από τα νούμερα; Λες να μη λέμε για τα νούμερα, αλλά λες μετά ότι "ο Λιάγκας δεν πήγε καλά", για να αισθανθείς ότι δεν είσαι η μόνη που δεν πήγες καλά. Αν σε κάνει να κοιμάσαι καλύτερα, να κοιμάσαι αγαπημένη μου.

Επίσης εγώ σε κατατάσσω και σε μια κατηγορία ανθρώπων της τηλεόρασης, που πια δεν κρίνεσαι και από τα νούμερα, είσαι ένα brand που ένα κανάλι σε θέλει δεν σε θέλει επειδή είσαι η Κουτσελίνη, αλίμονο αν εσύ κρίνεσαι, αν κάνεις μια χρονιά 7-8 όπως το κάνεις φέτος. Τις περισσότερες μέρες κάνεις 7-8, κάποιες μέρες κάνεις διψήφια.

Λοιπόν, κρίμα τώρα αυτό που γίνεται. Πραγματικά δεν το περίμενα από σένα. Και αν σε έχει πειράξει, γιατί αυτό καταλαβαίνω η πλακίτσα που κάναμε με το ψαράκι. Είναι μια πλάκα που εσύ μας επέτρεψες να την κάνουμε, γιατί εσύ έβγαλες το ψαράκι. Δηλαδή είναι σαν να με πειράζει εμένα, που μου κάνουν πλάκα τα μέσα που λέω για τους καρχαρίες.

Εγώ ασχολούμαι συνέχεια, ο μόνος δημοσιογράφος στην Ελλάδα έχω μια τρέλα και ασχολούμαι με τους καρχαρίες! Και μου κάνουν πλάκα και μου λένε, "ασχολήσου με τους καρχαρίες" και τα λοιπά, να παρεξηγηθώ μετά να πω "α! κακώς μου κάνετε πλάκα"; Πλάκα είναι!

Όταν βγάζεις το ψαράκι, ή θα σε αντιμετωπίσουμε σαν τον Akyla που θα πας στη Eurovision, και θα πούμε "να η εθνική μας πρόταση για τη Eurovision", ή θα αντιμετωπίσουμε την πλάκα ενός ανθρώπου που κάνει πλάκα. Άρα έκανες πλάκα εσύ, σου κάναμε πλάκα κι εμείς.

Αν παρεξηγήθηκες για αυτό και βγάζεις τώρα κακία και κομπλεξισμό, δες το πραγματικά… Τι να πω ρε γαμώτο… Δηλαδή κάθε φορά με απογοητεύουν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να καταλάβω…».

