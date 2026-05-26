ΑΑΔΕ: Ανοίγει το «ΔΕΟΣ», η νέα γραμμή καταγγελιών κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου

Με τη δημιουργία νέας γραμμής καταγγελιών που φιλοδοξεί να τροφοδοτήσει στοχευμένους ελέγχους με πιο άμεσο και συστηματικό τρόπο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενισχύει το οπλοστάσιό της στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος.

Το νέο εργαλείο θα επικεντρώνεται στη νέα νεοσύστατη δομή ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ που αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στον συντονισμό και διενέργεια ελέγχων για βαριές και σύνθετες παραβάσεις.

Νέο μοντέλο ελέγχων

Η νέα Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) βρίσκεται στο κέντρο της νέας αρχιτεκτονικής ελέγχων της ΑΑΔΕ, αντικαθιστώντας και ενσωματώνοντας το πρώην ΣΔΟΕ στον ελεγκτικό μηχανισμό της φορολογικής διοίκησης.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, η ΔΕΟΣ θα αναλάβει να φέρνει σε πέρας 130 δράσεις ελέγχων κάθε μέρα κατά μέσο όρο (πάνω από 39.000 το χρόνο) , σε συντονισμό από τους δύο ειδικούς θαλάμους επιχειρήσεων και με υποστήριξη από 3 αντιλαθρεμπορικά σκάφη, 6 drones, 1 υποβρύχιο drone, 36 φορητές κάμερες, 35οχήματα (επιβατικά, φορτηγά, μηχανές), συστήματα ομαδικής επικοινωνίας και όπλα.

Για το σκοπό αυτό και την οργάνωση των ελέγχων, ως το φθινόπωρο αναμένεται να λειτουργήσει ένα πιο οργανωμένο κανάλι για την υποβολή πληροφοριών από πολίτες και επαγγελματίες που εντοπίζουν ύποπτες πρακτικές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, από αδήλωτα εισοδήματα μέχρι κυκλώματα λαθρεμπορίου.

Η ΑΑΔΕ διαθέτει ήδη υποδομή υποδοχής καταγγελιών πολιτών για την ψηφιακή υποβολή πληροφοριών.

Στην πλατφόρμα αυτή θα προστεθεί από φέτος η ειδική γραμμή καταγγελιών προς τη ΔΕΟΣ. Το 2025 υποβλήθηκαν 41.354 αναφορές προς την ΑΑΔΕ, ενώ την περίοδο 2022–2025 καταγράφηκαν συνολικά 234.789. Από αυτές, 16.970 προήλθαν από την πλατφόρμα myAADE και 24.384 από την εφαρμογή appodixi. Με βάση και αυτές, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 17.817 επιτόπιοι έλεγχοι, εκ των οποίων 1.978 συνδέονταν με καταγγελίες από τα ψηφιακά εργαλεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καύσιμα 2026: Έρχονται αποφάσεις για νέο Fuel Pass και παράταση επιδότησης