Στο Ηράκλειο ο Αντώνης Σαμαράς - Ομιλητής σε εκδήλωση
clock 12:52 | 26/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στην πρώτη εκδήλωση του κύκλου δημόσιων συζητήσεων που διοργανώνει το Νόημα-Κρήτη με θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές για την Ελλάδα του Αύριο».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στην αίθουσα Καστελλάκη του Επιμελητήριο Ηρακλείου, με στόχο – όπως αναφέρουν οι διοργανωτές – τη δημιουργία ενός ανοιχτού πεδίου διαλόγου για κρίσιμα ζητήματα τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος που αφορούν την Ελλάδα του αύριο.

