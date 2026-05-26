ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 13:33
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
4,8 εκατ. ευρώ πωλείται ένα από τα σπίτια της Μπαλατσινού στην Πάτμο
μπαλατσινού
clock 13:00 | 26/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πωλητήριο σε ένα από τα σπίτια της στην Πάτμο αποφάσισε να βάλει η γνωστή παρουσιάστρια, Τζένη Μπαλάτσινου με την τιμή να ανέρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του powergame.gr.

Αγγελία της Ploumis Sotiropoulos, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία Christie’s International Real Estate, αφορά σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης "Big Mouth" του powergame.gr, κατοικία κατασκευής του 19ου αιώνα, συνολικής επιφάνειας 210 τετραγωνικών μέτρων, στην καρδιά του νησιού της Πάτμου, η οποία πωλείται στην τιμή των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ.

πατμος

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, πρόκειται για ένα από τα σπίτια που είχε ανακαινίσει προ 10-15 ετών η πασίγνωστη παρουσιάστρια Τζένη Μπαλατσινού, σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια. Η κυρία Μπαλατσινού αποφάσισε να πωλήσει ένα από τα σπίτια τα οποία είχαν ανακαινιστεί προκειμένου να λειτουργήσουν ως ξενώνες.

Διαβάστε επίσης 

Άγιος Έρωτας: Η Χλόη δέχεται επίθεση από τον εξαγριωμένο όχλο της Στέρνας

Μενεγάκη για Μαστροκώστα: «Στεναχωρήθηκα πολύ, πίστευα πως θα τα καταφέρει»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τζενη Μπαλατσινου Πάτμος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis