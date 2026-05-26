4,8 εκατ. ευρώ πωλείται ένα από τα σπίτια της Μπαλατσινού στην Πάτμο

Πωλητήριο σε ένα από τα σπίτια της στην Πάτμο αποφάσισε να βάλει η γνωστή παρουσιάστρια, Τζένη Μπαλάτσινου με την τιμή να ανέρχεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του powergame.gr.

Αγγελία της Ploumis Sotiropoulos, η οποία εκπροσωπεί την εταιρεία Christie’s International Real Estate, αφορά σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης "Big Mouth" του powergame.gr, κατοικία κατασκευής του 19ου αιώνα, συνολικής επιφάνειας 210 τετραγωνικών μέτρων, στην καρδιά του νησιού της Πάτμου, η οποία πωλείται στην τιμή των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, πρόκειται για ένα από τα σπίτια που είχε ανακαινίσει προ 10-15 ετών η πασίγνωστη παρουσιάστρια Τζένη Μπαλατσινού, σύζυγος του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια. Η κυρία Μπαλατσινού αποφάσισε να πωλήσει ένα από τα σπίτια τα οποία είχαν ανακαινιστεί προκειμένου να λειτουργήσουν ως ξενώνες.

