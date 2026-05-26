Λέσβος: Βίντεο-σοκ από θανατηφόρο το τροχαίο με μηχανή -Νεκροί 18χρονος και 16χρονος

Σοκ προκαλεί το βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στη Λέσβο όπου έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι, ηλικίας 16 και 18 ετών.

Σύμφωνα με βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, από κάμερα κυκλοφορίας στην περιοχή της Παναγιούδας, ο οδηγός δείχνει να χάνει τον έλεγχο της μηχανής ευρισκόμενος σε αριστερή στροφή και στη συνέχεια το όχημα προσκρούει σε κολώνα φωτισμού που βρίσκεται στην άκρη του δρόμου.

Αποτέλεσμα ήταν οι δύο αναβάτες να χάσουν ακαριαία τη ζωή τους.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Σύμφωνα πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, τα δύο παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν φίλοι και είχαν πάει στην παραλία στη Θερμή με φίλους τους οι οποίοι επέβαιναν σε δύο μηχανές που προπορεύονταν.

