Φλόριντα: Ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε σε δευτερόλεπτα - Αιφνιδίασε κατοίκους και περαστικούς (βίντεο)

Ένα ξαφνικό και εντυπωσιακό φαινόμενο της φύσης έκανε την εμφάνισή του στη Φλόριντα, μετατρέποντας για λίγα λεπτά ένα ήρεμο τοπίο σε σκηνή έντασης.

Με καθαρό ουρανό και έντονη ζέστη, ένας ανεμοστρόβιλος σχηματίστηκε ξαφνικά μέσα σε δευτερόλεπτα, τραβώντας την προσοχή κατοίκων και περαστικών, οι οποίοι άφησαν ό,τι κρατούσαν και απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο, μη γνωρίζοντας την ένταση και την έκταση που θα μπορούσε να λάβει το φαινόμενο.

Οι ανεμοστρόβιλοι σκόνης σχηματίζονται όταν ο θερμός αέρας κοντά στο έδαφος ανυψώνεται απότομα, δημιουργώντας ισχυρά ανοδικά ρεύματα που, υπό κατάλληλες συνθήκες, αρχίζουν να περιστρέφονται. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στη δημιουργία μιας μικρής δίνης, η οποία μπορεί να διατηρηθεί για λίγα λεπτά πριν εξασθενήσει.

Just a little Florida dust devil 🌪️ pic.twitter.com/RIcVD4aUcF — AccuWeather (@accuweather) May 25, 2026

Παρότι τα συγκεκριμένα φαινόμενα διαρκούν πολύ λίγο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου αποκτούν μεγαλύτερη ένταση, προκαλώντας αναστάτωση και ζημιές.

