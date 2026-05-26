Κόντρα Κωνσταντοπούλου - Παπαχλιμίντζου: «Αν με θέλετε κομπάρσο σε βίντεο στο TikTok, πείτε το από την αρχή»

Ένταση με τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο, με αφορμή την υπόθεση της άρσης ασυλίας της, είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη συνέντευξή της στην ΕΡΤ.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βρέθηκε στο στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης εξαπολύοντας πυρά κατά του Κ. Παπαχλιμίντζου και κατηγορώντας τον ότι τη συκοφαντεί.

«Να σταματήσετε να με συκοφαντείτε γιατί λέτε ότι αρνήθηκα την άρση ασυλίας», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου, με τον κ. Παπαχλιμίντζο να απαντά: «Αφού το αρνηθήκατε στη Βουλή. Είπατε να αρθεί η άρση ασυλίας σας;».

«Θέλετε ο κόσμος να ξέρει ποια είναι αυτή η υπόθεση;», συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου, με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο να απαντά με ερώτηση: «Δεν αρνηθήκατε την άρση ασυλίας;».

«Κύριε Παπαχλιμίντζο, ήσασταν στο γραφείο του Μητσοτάκη το 2013, δεν χρειάζονται διαπιστευτήρια», συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον δημοσιογράφο να απαντά:

«Αν θέλετε να φτιάξετε βίντεο για το TikTok και με θέλετε κομπάρσο, πείτε το από την αρχή, μην το αφήνετε για το τέλος». «Δεν φτιάχνω βίντεο με εσάς, έχω πιο σημαντικά πράγματα να βγάλω», απάντησε η κα Κωνσταντοπούλου.

«Ευτυχώς γλυτώσαμε για σήμερα» σημείωσε ο Κ. Παπαχλιμίντζος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να απαντά: «Προσπαθείτε να μην ακουστεί αυτό που θέλω να πω».

