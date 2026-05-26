ΟΦΗ: Ξαφνική αποχώρηση απο την Κρητικη ομάδα των Τσαμπούρη, Μάρκου και Παπαντωνόπουλο

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΟΦΗ καθώς αποχωρούν από την Κρητική ομάδα, ο τιμ μάνατζερ Σάββας Τσαμπούρης και οι υπεύθυνοι σκάουτινγκ Χρήστος Παπαντωνόπουλος και Δημήτρης Μάρκος

Μάλιστα φαίνεται ότι και οι τρεις έχουν ενημερώσει ήδη τη διοίκηση του ΟΦΗ για την απόφαση που έχουν πάρει και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσουν μαζί στον Αστέρα Τρίπολης από τον οποίο φαίνεται να δέχθηκαν συγκεκριμένη πρόταση.

Ο ΟΦΗ θα πρέπει να καλύψει άμεσα τα κενά που αφήνουν οι τρεις σε σημαντικές θέσεις για την δομή και την λειτουργία της ομάδας τόσο σε οργανωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σκάουτινγκ.

Ίσως και εντός της ημέρας υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις απο την ΠΑΕ ΟΦΗ για την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους Σάββα Τσαμπούρη, Χρήστο Παπαντωνόπουλο και Δημήτρη Μάρκο.

