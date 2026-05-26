Λιβάνιος για τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας: Δεν έρχεται νέος ΕΝΦΙΑ - Κανένα ζήτημα επιβάρυνσης

«Δεν έρχεται νέος ΕΝΦΙΑ» ξεκαθάρισε κατά τα διάρκεια συνέντευξής του το πρωί της Τρίτης 26/5 ο ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος αναφερόμενος με τα νέα τέλη ακίνητης περιουσίας, ενώ έδωσε απαντήσεις και για τις επιβαρύνσεις που θα ισχύσουν.

«Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι πως ενοποιούνται δύο φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και πάνω από 35-40 χρόνια σε έναν φόρο. Και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δίκαιο» υπογράμμισε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Σήμερα έχουμε, εκτός από τα δημοτικά τέλη που αφορούν την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος είναι σταθερός ανεξαρτήτως κατοικίας. Δηλαδή μία κατοικία 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη πληρώνει ίδιο φόρο με μία κατοικία νεόδμητη 100 τετραγωνικών στο Κολωνάκι. Υπήρχε προφανώς θέμα δικαιοσύνης. Και υπάρχει το τέλος ακίνητης περιουσίας από το 1993, το οποίο έχει μία δικαιότερη κατανομή και περιλαμβάνει την παλαιότητα του ακινήτου. Αυτοί οι δύο φόροι θα ενοποιηθούν» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Η ενοποίηση των φόρων στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μία μεγάλη, σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη», συνέχισε.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός «πρόκειται για ένα πολύ δικαιότερο σύστημα, που λαμβάνει υπόψη και την αντικειμενική αξία και την παλαιότητα του ακινήτου. Η ενοποίηση είχε εξαγγελθεί εδώ και δύο χρόνια και μάλιστα όταν κυκλοφόρησε το προσχέδιο του κώδικα τον Δεκέμβριο, μειώθηκαν κι άλλο οι συντελεστές ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση να είναι μεγάλη η επιβάρυνση, πλην ακραίων περιπτώσεων».

«Η επιβάρυνση θα αφορά ελάχιστες, αν όχι μηδαμινές περιπτώσεις», δήλωσε ο κ. Λιβάνιος, τονίζοντας πως η εξοικονόμηση ανέρχεται σε 2-3 ευρώ και σε ετήσια βάση θα φτάνει και τα 10 – 15 ευρώ.

«Η συντριπτική πλειοψηφία ναι, θα πληρώσει αρκετά λιγότερα, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα επιβάρυνσης ακίνητης περιουσίας και μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση από το 2019 έχει μειώσει πάνω από 80 φόρους με κατεξοχήν τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος έχει μηδενιστεί», επανέλαβε.

Αναφερόμενος στο τέλος υπέρ των περιφερειών ο κ. Λιβάνιος ανέφερε πως «είναι ένα δυνητικό τέλος το οποίο για πρώτη φορά η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το αποφασίσει, μπορεί να το βάλει. Θα είναι πολύ μικρής κλίμακας και θα διατίθεται για έργα υποδομών στην περιφέρεια. Ακόμα και στις περιπτώσεις που τον τοποθετήσουν οι περιφέρειες, με το άθροισμα και του τέλους των δήμων, θα είναι πάνω κάτω το ίδιο με αυτό που πληρώνουν σήμερα», συμπλήρωσε.

«Οι δύο φόροι θα ενοποιηθούν την Πρωτοχρονιά του 2027» είπε κλείνοντας ο Θεόδωρος Λιβάνιος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σοκ στον Χολαργό: Πυροβόλησε την σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε

Κρήτη - ΟΠΕΚΕΠΕ: "Αδήλωτα" χωράφια και εκατομμύρια ευρώ – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την μεγάλη επιχείρηση

Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση για μετανάστες στα νότια