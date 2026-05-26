ΤΡΙ.26 Μαΐ 2026 16:00
Βόλει: Παραμένει στον ΟΦΗ και ο Πίτου Μάκινεν!
clock 14:55 | 26/05/2026
newsroom ekriti.gr

Την παραμονή του σπουδαίου Φινλανδού ακραίου Πίτου Μάκινεν ανακοίνωσε η ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ. Στη σχετική ανάρτηση ο ΟΦΗ αναφέρει;

''Ο ΟΦΗ, θέλει τον ...Φινλανδό του!

Ο 31χρονος ακραίος Πίτου Μάκινεν (2μ00) θα συνεχίσει για 4η χρονιά μαζί μας! 

Είναι ένας κομβικός παίκτης της νεότερης ιστορίας της ομάδας μας και απο τους βασικούς πυλώνες της επιστροφής και καθιέρωσης μας, στην μεγάλη κατηγορία του Ελληνικού βόλεϊ.

Την περίοδο που πέρασε ο Πίτου Μάκινεν, ήταν τρίτος σκόρερ, τρίτος σέρβερ, τέταρτος μπλοκέρ!

Είμαστε ενθουσιασμένοι, που ο Πίτου Μάκινεν θα συνεχίσει να ...καρφώνει για τον ΟΦΗ μας!

